李曉佳：中資全力助私有化 利豐真是「沉船」？

物流已值逾百億 小股東怨出價低

在利豐最後的股東會上，有心水清的小股東幫馮氏兄弟計數，並指出私有化作價過低。事關在過去多年轉型計劃中，集團由以往的單純中間人、傳統貿易商，慢慢轉向供應鏈管理服務，曾大舉投資，像私有化同系的利和等，冀升級轉型至更高領域。

而近年成為業績亮點的物流業務「LF Logistics」更因增長佳，具潛在分拆可能，令投資者抱有希望。去年6月「LF Logistics」便獲得淡馬錫以3億美元（約23.4億港元）入股21.7%，按此計算，利豐單是一個物流業務已值107億元，剛好等於私有化出價對整間利豐的估值。難怪小股東批評，物流業務在多年培養後，卻私有化走人，令說好的釋放價值猶如夢幻泡影。

加之，今次馮氏兄弟並非獨資私有化利豐，而是伙拍「GLP集團（普洛斯中國）」行事。出資方式非常特別，私有化涉及的72.2億元全數由GLP提供，馮氏不費分毫，但因為提出私有化的這個財團設有同股不同權架構，馮氏在私有化後的利豐雖只有32.33%經濟權益，卻擁有六成投票權。

續讓馮氏話事 財團或盼再上市

若利豐一如馮國綸所說猶如沉船一隻，無寶不落又擁有龐大中資背景、股東包括萬科、厚朴基金、高瓴資本、SMG、 中銀等的GLP會願意斥巨資代馮氏埋單私有化嗎？况且，利豐的物流業務正步入收成期，GLP願意出資72億元而繼續讓馮氏話事，相信都是期望數年後可以再上市。到時小股東已經不知在何方？

利豐由1906年創立至今，最終上市之路在小股東謾罵聲中落幕，算是情理之中，意料之外。筆者以往出席利豐股東會，曾見識小股東對公司愛惜之情。在業績每下愈况下，有小股東依舊孭着大堆公司資料，且倒背如流，為的是與「馮博士」深入交流，只望公司精益求精，令記者亦為之汗顏。即使利豐股價一沉百踩，由高峰的超過25元，跌至近年的1元左右，股東亦沒責難利豐第四代兼行政總裁馮裕鈞，只想利豐東山再起。

「利豐再出發」沒小股東份兒

但公司卻不斷被拆骨，多個三年計劃未竟全功，卻先後將具價值的業務包括利邦（0891）及利標（0787）分拆上市，當中利邦已賣盤，利標更曾出現債務違約。馮氏家族2018年曾向外透露，尋求將物流業務分拆上市，但兩年過去，小股東卻被告知可能「上了沉船」，最終馮氏與GLP接過小股東的持股遠去。近日記者留意到，由前特首董建華、梁振英牽頭的「香港再出發大聯盟」中，馮國經亦是發起人之一，聯想到「利豐再出發」，卻已無小股東的份兒。

[李曉佳 財經澡堂]