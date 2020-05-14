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劉宇亮 股宇有云

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劉宇亮：行業加速復蘇 4S與車股同看好

【明報專訊】據中國乘聯會顯示，4月全國乘用車市場零售銷量達到142.9萬輛，按年僅下跌5.6%，此數據在3月同比大跌40%，2月更跌79%，4月份明顯改善，按月增長36.6%。

內地汽車銷售自2018年中起連跌21個月後，中國汽車協會發布4月國內汽車產銷數據顯示，4月我國汽車銷量為207萬輛，同比增長4.4%，近期需求快速回升，中國車市已經基本確定了反轉態勢。

豪華車勢頭領先 奧迪寶馬銷量增

中國汽車銷售在過去兩年開慢車，主要因為經濟放緩、中美貿易關係緊張，新冠肺炎疫情令情况雪上加霜。中央採取了一系列措施來刺激汽車銷售，包括減稅、延長電動汽車補貼、放寬排放規定，以及提供融資幫助等。

復蘇情况方面，以豪華車勢頭領先，在4月包括奧迪、寶馬、雷克薩斯和梅賽德斯—賓士等品牌在內的豪華車的零售銷量增長16%。主力合資品牌零售則下降5%，自主品牌零售下降13%。全國人大會議將於5月22日舉行，可以預期會有大規模刺激措施推出。

中國電訊業巨頭華為正式進軍汽車產業，宣布聯合首批18家車廠成立「5G汽車生態圈」，以加速5G技術在汽車產業的商用進程，共同打造消費者感知的5G汽車。當中包括香港有上市的東風（0489）、廣汽（2238）、北汽（1958）、比亞迪（1211）和長城汽車（2333）。

華為表示，未來兩年將是5G汽車爆發關鍵年，通過生態圈平台的長期運作、交流互動，讓消費者最終能夠享受5G汽車帶來的超級體驗，亦歡迎更多車廠加入，「5G+汽車」可成為板塊的新增長點。

「5G+汽車」可成板塊新增長點

除此之外，據4S店調查情况來看，4月份到店客流量基本恢復到正常水平的八成以上，5月份可望更高，其中華東、華北地區的情況尤好，經銷商已百分之百復工，汽車4S店股份亦可看高一線。

鼎展證券研究部高級分析師

[劉宇亮 股宇有云]

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