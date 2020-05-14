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美擬增開採稀土產量 打破中國主導地位

【明報專訊】美國共和黨的對華鷹派參議員克魯茲（Ted Cruz）提出法案，通過對美國稀土開採商以及購買這些稀土產品的製造商提供稅務減免，重振美國稀土產業，打破中國在這戰略領域的主導地位。

克魯茲的提案若獲通過，將允許礦商對稀土礦的建設、加工設施和設備採購成本進行扣稅。該議案還將讓電子生產商大量扣減美國稀土產品的成本，以吸引企業減少從中國購買稀土。該法案還將要求美國國防部在所有的武器中，使用美國生產的稀土產品。中國是全球最大的稀土生產國。稀土是17種礦物元素的總稱，可用於生產電子產品及軍事設備。中美貿易戰持續期間，中國曾威脅停止對美國出口稀土。

美欲向英施壓 促中美貿易間抉擇

此外，《衛報》披露，美國政府與英國政府進行雙邊貿易談判期間，向英方施壓的內幕，指美方要求英方在中美之間抉擇。報道稱，美國尋求在美、英貿易協定加入一項條款：只要英國與一個未經美國批准的國家達成貿易協議，美國將有權退出部分美、英貿易協定。雖然這條款本身未點名提及中國，但英國外交官員視此為美國阻止英、中關係發展的手段。該報道稱，美國擬議的新條款，是基於《美墨加協定》第30條，將非市場經濟體排除在外，矛頭直指中國。英方尚未正式反對這一條款，但有外交官憂慮，美國在英國的對華政策施加太大影響力。

（綜合報道）

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