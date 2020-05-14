美擬增開採稀土產量 打破中國主導地位

克魯茲的提案若獲通過，將允許礦商對稀土礦的建設、加工設施和設備採購成本進行扣稅。該議案還將讓電子生產商大量扣減美國稀土產品的成本，以吸引企業減少從中國購買稀土。該法案還將要求美國國防部在所有的武器中，使用美國生產的稀土產品。中國是全球最大的稀土生產國。稀土是17種礦物元素的總稱，可用於生產電子產品及軍事設備。中美貿易戰持續期間，中國曾威脅停止對美國出口稀土。

美欲向英施壓 促中美貿易間抉擇

此外，《衛報》披露，美國政府與英國政府進行雙邊貿易談判期間，向英方施壓的內幕，指美方要求英方在中美之間抉擇。報道稱，美國尋求在美、英貿易協定加入一項條款：只要英國與一個未經美國批准的國家達成貿易協議，美國將有權退出部分美、英貿易協定。雖然這條款本身未點名提及中國，但英國外交官員視此為美國阻止英、中關係發展的手段。該報道稱，美國擬議的新條款，是基於《美墨加協定》第30條，將非市場經濟體排除在外，矛頭直指中國。英方尚未正式反對這一條款，但有外交官憂慮，美國在英國的對華政策施加太大影響力。

（綜合報道）

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