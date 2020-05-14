Chanel擬全球加價 疫情下韓國人趕掃貨

Chanel表示，考慮到疫情期間原材料成本上漲，正提高手袋和一些小型皮革製品的價格，相關價格調整僅涉及Chanel經典手袋款式11.12和2.55、Boy Chanel手袋系列、Gabrielle手袋系列、Chanel 19手袋及一些小皮具，歐元價格的加幅介乎5%至17%，相關調整盡量避免在各國之間造成太大的價格差異。

韓國政府本月放寬社交距離限制，多了顧客出來購物。樂天百貨表示，5月1日至10日奢侈品銷售同比增長30%，超越整體銷售表現。很多顧客以往到外國以較低的價格購買奢侈品，但受疫情影響而無法出國，只能在本土購買。

歐最大旅遊公司途易 今年首季蝕62億

各地旅客海外出行的計劃受阻，令歐洲最大旅遊公司途易集團（TUI）今年頭3個月虧損擴大至7.4億歐元（約62億港元）。德國政府已於3月向其提供18億歐元（約152億港元）貸款，助其渡過難關。該集團九成員工已被迫休假或減薪，以降低成本。現在它打算削減8000職位，相當於全體員工人數一成以上。

此外，全球最大貨櫃航運商馬士基表示，截至第一季末，其閒置船隊的載貨量，相當於其船隊總載貨量接近一成，是逾10年來最高的閒置率。馬士基預計，受疫情影響，第二季的業務需求將萎縮20%至25%。

（綜合報道）

[國際金融]