鮑威爾大放悲觀言論 美股早段急挫 稱經濟跌勢史無前例 暫不考慮負利率

鮑威爾未透露具體的刺激手段，僅重申目前沒有考慮負利率，未理會美國總統特朗普的一再要求。美股三大指數早段下滑，道指跌逾400點。國際油價跌約1%。

美國眾議院民主黨人早前公布另一價值3萬億美元的救助方案，建議向州和地方政府撥款近1萬億美元，並向多數美國群眾每人派發第二輪的1200美元現金，每戶最多可獲發6000美元。最新方案將在周五進行表決。國會早前已撥款近2.9萬億美元，相當於美國GDP的14%，為家庭、企業、醫療系統及各級政府應急。鮑威爾形容，美國採取了「及時」而「有力」的應對措施，但復蘇過程將比預期慢，經濟難望迅速反彈。

預警復蘇過程比預期慢

他預期復蘇可能需要一段時間才能凝聚動力，隨時間過去，流動性問題可能演變成償付問題，這意味政府和央行仍需推出更多措施扶持經濟。他說，一切關鍵取決於疫情何時受控，疫情持續的時間愈長，企業倒閉的可能性愈大，令家庭受到傷害。聯儲局最近的一項調查估計，年收入低於4萬美元的家庭，當中四成有家庭成員自2月以來失業。鮑威爾預期，額外的救助措施可能帶來高昂的成本，但認為若能避免長期經濟損失，並帶來強勁的復蘇，將值得支持。

4月PPI挫1.3% 2009年來最差

明年有投票權的里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）稱，美國經濟處於重新啟動的邊緣，接下來6至8周將是關鍵，以確定消費者和打工仔是否有足夠信心恢復活動。昨公布的美國4月生產者物價指數（PPI）按月跌1.3%，是2009年12月有紀錄以來最大跌幅，也是該指數連續第3個月下滑。4月PPI數據與近期其他數據一致，反映能源價格下跌及需求疲軟，可能導致通脹收縮的趨勢，預示刺激措施的需要。

英3月GDP跌5.8% 歷來按月最大跌幅

英國國家統計局（ONS）昨公布，受疫情影響，3月GDP按月收縮5.8%，是1997年有紀錄以來最大按月跌幅。第一季英國GDP則按季跌2%，跌幅比預期小。按季折合成年率，英國第一季GDP萎縮7.7%，較美國的4.8%跌幅更大。不過相比於同期法國的GDP萎縮21%、西班牙萎縮19%、意大利萎縮17%，英國跌幅尚算溫和。由於英國政府自3月23日起才實施全國封鎖措施，預計第二季跌幅將會更大。

（綜合報道）

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