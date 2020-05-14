主持長建股東會 李澤鉅感冒惹關注

李澤鉅於股東會上指出，全世界差不多所有業務都受疫情影響，長建亦不例外，但長建大部分業務為基建及公用事業，這些業務所受影響相對不太嚴重。他認為，疫情不會永遠存在，公司業務為優質資產，恢復也會相對快。而且長建財務穩健、業務多元化，相信會是全球最「襟捱」的企業之一；疫情亦不會影響長建融資，因公司業務及現金流穩定，借貸又不高，一向是「銀行至愛」。

稱目前有不同收購項目洽商

李澤鉅指現在有危有機，若有機會將立刻投資新業務。他透露目前公司有不同收購項目洽商中，但因多國封關不能飛去探訪，令盡職審查未能進行，故洽購進度較慢。他又指長建奉行嚴謹投資準則，主要着眼能提供可觀回報及經常性現金流項目，所以任何地區都有機會投資。此外，長建及電能（0006）股東會昨重選董事，全數都獲逾五成股東投票支持連任，惟電能股東反對票明顯較多，主席李澤鉅、執董甄達安及獨董葉毓強分別錄得33.7%、24.3%及15.2%股東反對票。