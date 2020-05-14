經濟

主持長建股東會 李澤鉅感冒惹關注

【明報專訊】長建（1038）主席李澤鉅昨日提及，長建在世界各地約3.3萬名員工當中，至今有25宗確診新冠肺炎個案，其中英國更有兩宗身故個案。他昨日主持股東會時多次咳嗽，公司發言人解釋，李澤鉅咳嗽是因為患上感冒。

李澤鉅於股東會上指出，全世界差不多所有業務都受疫情影響，長建亦不例外，但長建大部分業務為基建及公用事業，這些業務所受影響相對不太嚴重。他認為，疫情不會永遠存在，公司業務為優質資產，恢復也會相對快。而且長建財務穩健、業務多元化，相信會是全球最「襟捱」的企業之一；疫情亦不會影響長建融資，因公司業務及現金流穩定，借貸又不高，一向是「銀行至愛」。

稱目前有不同收購項目洽商

李澤鉅指現在有危有機，若有機會將立刻投資新業務。他透露目前公司有不同收購項目洽商中，但因多國封關不能飛去探訪，令盡職審查未能進行，故洽購進度較慢。他又指長建奉行嚴謹投資準則，主要着眼能提供可觀回報及經常性現金流項目，所以任何地區都有機會投資。此外，長建及電能（0006）股東會昨重選董事，全數都獲逾五成股東投票支持連任，惟電能股東反對票明顯較多，主席李澤鉅、執董甄達安及獨董葉毓強分別錄得33.7%、24.3%及15.2%股東反對票。

上 / 下一篇新聞

「宅經濟」推升盈利 騰訊ADR飈6% 手遊收入急增逾六成 兩年最勁
「宅經濟」推升盈利 騰訊ADR飈6% 手遊收入急增逾六成 兩年最勁
憂裂口高開 期權商掃輪證對冲
憂裂口高開 期權商掃輪證對冲
投資眾多惹關注 劉熾平：成本低
投資眾多惹關注 劉熾平：成本低
啟德商業地再流標 地政署：要保障公帑收入
啟德商業地再流標 地政署：要保障公帑收入
測量師籲拆細 助增售出機會
測量師籲拆細 助增售出機會
九置：消費券不違法擬延長 金管局指免費換領多可豁免
九置：消費券不違法擬延長 金管局指免費換領多可豁免
美聯邦退休金投委會 暫緩投資中國股票
美聯邦退休金投委會 暫緩投資中國股票
中芯首季多賺4倍至5億 勝預期
中芯首季多賺4倍至5億 勝預期
銀娛首季經調整EBITDA挫93%
銀娛首季經調整EBITDA挫93%
巨額商譽減值 德昌電機去年轉蝕38億
巨額商譽減值 德昌電機去年轉蝕38億
標普：港評級下調風險急升 暫維持AA+ 指社會事件重燃成隱患
標普：港評級下調風險急升 暫維持AA+ 指社會事件重燃成隱患
宏利：MPF退休後投資產品初步獲批
宏利：MPF退休後投資產品初步獲批
中外企業鐵礦石交易 錄首宗區塊鏈成交
中外企業鐵礦石交易 錄首宗區塊鏈成交
京東旗下達達擬美上市 集資39億
京東旗下達達擬美上市 集資39億
鮑威爾大放悲觀言論 美股早段急挫 稱經濟跌勢史無前例 暫不考慮負利率
鮑威爾大放悲觀言論 美股早段急挫 稱經濟跌勢史無前例 暫不考慮負利率
Chanel擬全球加價 疫情下韓國人趕掃貨
Chanel擬全球加價 疫情下韓國人趕掃貨
美擬增開採稀土產量 打破中國主導地位
美擬增開採稀土產量 打破中國主導地位
張兆聰：騰訊估值高 短線宜吸勿搶
張兆聰：騰訊估值高 短線宜吸勿搶
劉宇亮：行業加速復蘇 4S與車股同看好
劉宇亮：行業加速復蘇 4S與車股同看好
李曉佳：中資全力助私有化 利豐真是「沉船」？
李曉佳：中資全力助私有化 利豐真是「沉船」？
趙海珠：澳元整固 0.627水平值博
趙海珠：澳元整固 0.627水平值博
技術取勝：維他奶上望阻力32元
技術取勝：維他奶上望阻力32元
劉思明：生物科技熱潮 研發平台可吼
劉思明：生物科技熱潮 研發平台可吼
周顯：投行為形象暫不炒人
周顯：投行為形象暫不炒人
湯文亮：投以桃木 報以瓊瑤
湯文亮：投以桃木 報以瓊瑤
Wetland 2期折實均呎1.14萬 返疫前價 與1期相若 2房折實483萬入場
Wetland 2期折實均呎1.14萬 返疫前價 與1期相若 2房折實483萬入場
OMA by the Sea周日首輪開售268伙
OMA by the Sea周日首輪開售268伙
盈翠一周兩誕樓王 3房實呎逼2.1萬
盈翠一周兩誕樓王 3房實呎逼2.1萬
尖沙嘴舖1740萬沽 1年實蝕逾80萬
尖沙嘴舖1740萬沽 1年實蝕逾80萬
嶺南大學副校長莫家豪：三招增供應穩樓價 予青年盼望
嶺南大學副校長莫家豪：三招增供應穩樓價 予青年盼望
大灣區居民評香港「四不」 料與社會運動有關
大灣區居民評香港「四不」 料與社會運動有關