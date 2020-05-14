京東旗下達達擬美上市 集資39億

【明報專訊】雖然瑞幸造假事件再引發美國關注中資股質素，但仍然無阻中國公司赴美上市決心，繼上周金山雲成功上市後，京東旗下物流平台達達亦已向美國證交會（SEC）遞交上市申請，計劃集資約5億美元（約39億港元）。
根據美國證交會文件顯示，高盛、美銀和Jefferies擔任此次IPO的聯合承銷商。達達今年首季淨營業收入10.99億元（人民幣‧下同），按年增1.1倍。不過，集團持續多年虧損，今年首季淨虧損為4.95億元，較去年同期略為收窄1300萬元。
開拓藥業孖展認購升溫 6券商借出143億
本港新股方面，內地生物科技企業開拓藥業（9939）第二日孖展認購升溫，統計6家券商孖展共借出約143億元，相當於公開發售超購77倍。其中輝立借出72億元，耀才借出38億元，信誠借出15億元，致富借出3.4億元，時富借出1.1億元，富途借出13.6億元。另外，路透旗下IFR引述消息指，內地百貨零售品牌泡泡瑪特（POP MART）擬最快本月底申來港上市，集資最多23億元。至於昨日掛牌兩隻新股表現各異，馬來西亞動物飼料添加劑分銷商Ritamix（1936）開市後拾級而上，收報2.76元，較招股價1元升1.76倍；不計手續費，以每手2000股計算每手帳面盈利3520元。內地IT解決方案及雲服務供應商伊登軟件（1147）則潛水，收報0.163元，較招股價0.25元跌34.8%，每手帳面蝕870元。