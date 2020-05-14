中外企業鐵礦石交易 錄首宗區塊鏈成交

Contour完成與寶鋼及力拓交易合作

區塊鏈貿易融資平台Contour昨日宣布，在渣打（2888）、星展銀行、數字貨運合同管理公司Chinsay，以及無紙化貿易解決方案開發公司essDOCS等支持下，已完成與中國寶武鋼鐵集團及鐵礦巨頭力拓集團的交易合作，是首宗鐵礦石企業跨境數碼化交易。

據了解，Contour是由金融區塊鏈聯盟R3與多家國際銀行共同創建，當中包括星展銀行、匯控（0005）、渣打、花旗創投等主要機構，旨在讓貿易企業包括進出口商，透過Chinsay的智能合約平台（ICP）簽署貿易合同，及以essDOCS提供的「CargoDocs單證準備解決方案」，聯合起草、審批、簽發交易的電子提單及支援單據，並由銀行簽發信用證（Letter of Credit）。Contour指出，這將大大縮短各方傳遞實體貿易文件的周轉時間，以及有助簡化跨境交易流程，加快整體效率，平台亦提供更快捷及安全的信用證簽發交易服務，從而增加交易的實時和審計跟蹤之透明度。Contour首席執行官魏凱（Carl Wegner）表示，如今無縫及數碼簽發的信用證流程需求日益增加，傳統以紙張交易的緩慢流程或須淘汰，認為有效的解決方案對鋼鐵業的持續發展至關重要。