經濟

宏利：MPF退休後投資產品初步獲批

【明報專訊】積金局在4月初就強積金退休後投資產品，發出開發原則，鼓勵強積金公司推出相關產品。宏利香港僱員福利業務部副總裁兼主管吳清發表示，該行將會推出退休後定期派發收益的強積金產品，回報以追平通脹外，再加上可接受的回報為目標。產品已經取得積金局的原則性批准，正在等待證監會的最終批准，希望在年底前可成為首家推出相關產品的強積金受託人。

目標：追平通脹+可接受回報

宏利以未來5年退休勞動人口預測，退休後強積金產品市場潛力將高達920億元。該行早前進行調查，有49%的受訪者表示對退休後提供穩定收益的強積金基金有興趣，其中有23%受訪者指會額外再增加自願供款，投放在相關產品。

吳清發表示，相關產品的投資組合，較大比重會放在中至高風險的高評級環球企業債券，以長期通脹水平加上可接受的收益為目標作資產配置，但並不會以高收益率作為目標，「如果以10厘為目標，這不是強積金可以做到」。他指出，強積金退休投資產品，由供款階段至提取階段皆為同一隻基金，不涉資產轉換，可免除市場風險。

積金局指引中要求產品收費要在合理水平，吳清發表示因為供款期間客戶有基金轉換、資料更改等行政成本，在退休後不涉及以上成本，應會在收費有所反映。至於是否有其他強積金受託人亦會推出相關產品，積金局回覆本報表示，局方在4月發出指引後，讓業界可根據相關指引研發和提交可行的產品方案，現正根據指引處理有關公司的申請。 銀聯信託表示，該行一直有計劃出退休投資解決方案產品，正研究是否有可在港應用現成或合適的方案。匯豐表示，正在研究在強積金產品有否可改進空間。

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