標普：港評級下調風險急升 暫維持AA+ 指社會事件重燃成隱患

明報記者 溫藹紅

尹睿表示，目前標普會繼續維持香港信貸評級「AA+」，但在內外因素影響下，經濟環境仍存在不確定性，指香港被降級風險急升，與區內其他地方一致。她解釋，香港經濟在疫情衝擊下大受打擊，面對內地經濟的下行及近日社會事件重燃，未來或將再衝擊本地零售行業，預料經濟將保持疲軟。此外，港府動用財政儲備推出多項抗疫措施，估計這將會進一步削弱其未來的信貸實力，不過相信政府早前推出措施支援企業及就業，有利於日後的經濟復蘇。

內地經濟下行衝擊港零售 料經濟續疲軟

不過，她認為，從中短期來看，香港仍然難以被其他城市包括上海或深圳等所取代，因為現時內地正面對甚多挑戰，包括經濟增長、勞工市場、金融風險等，都是中央政府極度重視並想解決的問題，而香港具有龐大的國際資本流動市場，因此內地將繼續維持香港作為其發展的重要閘口。

標普對港評級 較穆迪及惠譽高兩級

國際評級機構穆迪及惠譽已分別於今年1月及4月先後下調香港主權信貸評級，當中惠譽於過去一年已連降香港評級兩次，最新評級「AA-」及展望「穩定」，穆迪降至「Aa3」及展望「穩定」，均屬第四高的評級。然而，標普於本港出現示威活動及爆發疫情期間，仍維持2017年9月時之評級「AA+」，較其他兩大評級機構分別高出兩級，展望亦為「穩定」。標普指由於疫情打擊香港經濟增長，預期今年本港經濟將按年收縮3.9%，明年會回升至正增長4.8%。標普全球評級亞太區經濟學家Vishrut Rana認為隨着疫情緩和、港府解除措施限制及內地經濟逐步恢復，或將重新刺激本地消費，但強調歐美經濟的深度收縮將會對香港造成影響，加上依賴旅遊產業，相信香港需時最少一年才復元。