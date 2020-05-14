經濟

巨額商譽減值 德昌電機去年轉蝕38億

【明報專訊】德昌電機（0179）公布截至今年3月底的全年業績，期內因應新冠肺炎對來年經營的影響，作出一次過商譽及其他無形資產減值近7.96億美元（約62.09億港元），年內由盈轉虧，蝕4.94億美元（約38.53億港元）。基本溢利為1.91億美元（約14.89億港元），只按年下跌17%。在當前環境下，該集團亦擬保留現金經營，不派末期息。

稱減值屬非現金性質 不影響營運

翻查資料顯示，德昌在此之前，只有於2008/09年度及2009/10年度中期，曾經沒有派息。該集團強調，是次作出商譽及其他無形資產減值，屬非現金性質，因此不會對營運、現金流等構成影響。是次涉及減值部分，包括商譽、技術、品牌及客戶關係等。

期內德昌電機頭9個月受到製造業，特別是汽車業衰退影響，到今年首季進一步受到新冠肺炎疫情拖累。汽車產品及工商用品佔整體營業額比重分別為79%及21%，各佔24.39億及6.32億元，分別按年跌4%及16%。另由於資本密集型項目已完成，因此資本開支由2018/19年度的3.91億元，減至年內的1.09億元。

集團主席汪穗中展望，今個財政年度首季的銷售水平將會比上年度同期明顯遜色。他們亦留意到有迹象顯示，內地汽車銷售有所回升及他們大部分大型汽車及工業客戶正在籌備重啟設在歐洲和北美洲廠房的生產業務，儘管這令人鼓舞，但目前尚未能準確預測未來數月終端市場的實際消費需求。

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