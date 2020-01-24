經濟

銀娛首季經調整EBITDA挫93%

【明報專訊】銀河娛樂（0027）昨日公布今年首季度業績，季內淨收益為51億元，經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）為2.83億元，分別按年大跌60.7%及92.9%，但仍高於市場預期。集團主席呂志和表示，相信疫情會對業績造成打擊，但因未知疫情會持續多久，目前難以量化對集團全年財務影響。

呂志和：不希望裁減人手

呂志和在主席信件中指出，董事會成員放棄收取董事袍金，管理層參與無薪假期計劃，不希望裁減人手。季內銀娛的博彩業務受惠於淨贏率偏高，其正常化的EBITDA即使按年大跌95%，仍達1.99億元。

按項目劃分，除百老匯在EBITDA層面由正變負，至負4500萬元，澳門銀河及星際的經調整EBITDA仍有3.29億元及1.04億元，按年跌62%及66%。

瑞銀指出，銀娛首季的經調整EBITDA與預期一致，其中場及貴賓博彩收入按年各跌62%及67%，較其預期低7%及17%，但是受惠於較佳的成本控制，表現符合預期。銀娛的營運開支水平，更由2月份時每日「燒錢」300萬美元，3月份降至280萬美元，銀河三、四期正趕進度，發展預算維持在500億元，為了達到更高質素，酒店房間數目會由原先的4000間，減至3500間。銀河三期目標維持在明年初開業，但是可能會受新冠肺炎疫情影響而押後至明年中開業。

金沙母企棄日綜合度假村計劃

此外，金沙中國（1928）的母公司拉斯維加斯金沙宣布，中止參與日本綜合度假村的計劃。集團主席艾德森‧蕭登表示，因應日本的綜合度假村發展架構，未能實踐到當地發展的目標，現時會將精力聚焦於其他機會。

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