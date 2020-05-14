美聯邦退休金投委會 暫緩投資中國股票

MSCI昨公布指數檢討結果，變動於5月29日收市後生效。多隻物管股獲列入MSCI中國小型股指數，，佳兆業美好（2168）升8.29%，易居企業（2048）、寶龍商業（9909）和時代鄰里（9928）獲納入MSCI中國小型股指數，股價分別升6.62%、5.02%和4.64%。

恒指夜期報24080點 低水100點

中海物業（2669）和保利物業（6049）納入MSCI中國指數，分別升0.55%和無升跌。第一上海首席策略師葉尚志認為，物管股昨做好，除消息炒作外，亦有資金沽出內房股轉買物管股，因為內地通脹等經濟數據不理想，市場不預期政府會有利好政策以免刺激炒風，相對物管公司收入來源固定，吸引資金流入。恒指夜期昨晚回落，11時15分報24,080點，低水100點。

百利保（0617）旗下的四海國際（0120）獲納入小型股指數，昨日上午因升幅過急觸發市調機制，暫停交易5分鐘，該股收市升10.2%。此外，多隻生物科技和醫療股獲納入MSCI指數，康希諾生物（6185）納入MSCI中國指數，昨升4.11%，康德萊醫械（1501）和啟明醫療（2500）獲納入小型股指數，分別升6.19%和5.7%。內需股維達國際（3331）和中國飛鶴（6186）獲納入MSCI中國指數，分別上升3.77%和3.05%。