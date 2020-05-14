經濟

美聯邦退休金投委會 暫緩投資中國股票

【明報專訊】美國聯邦退休儲蓄投資委員會（FRTIB）發聲明指出，由於新冠肺炎疫情對全球經濟帶來重大影響，同時該委員會近日加入3名新的委員，經進一步研究後，決定延遲把資金投資在MSCI全球（美國除外）指數的決定，即45億美元投資在中國股票的計劃將暫緩。本周初，白宮致函勞工部，要求FRTIB不要把公務員的退休金投資在中國。

MSCI昨公布指數檢討結果，變動於5月29日收市後生效。多隻物管股獲列入MSCI中國小型股指數，，佳兆業美好（2168）升8.29%，易居企業（2048）、寶龍商業（9909）和時代鄰里（9928）獲納入MSCI中國小型股指數，股價分別升6.62%、5.02%和4.64%。

恒指夜期報24080點 低水100點

中海物業（2669）和保利物業（6049）納入MSCI中國指數，分別升0.55%和無升跌。第一上海首席策略師葉尚志認為，物管股昨做好，除消息炒作外，亦有資金沽出內房股轉買物管股，因為內地通脹等經濟數據不理想，市場不預期政府會有利好政策以免刺激炒風，相對物管公司收入來源固定，吸引資金流入。恒指夜期昨晚回落，11時15分報24,080點，低水100點。

百利保（0617）旗下的四海國際（0120）獲納入小型股指數，昨日上午因升幅過急觸發市調機制，暫停交易5分鐘，該股收市升10.2%。此外，多隻生物科技和醫療股獲納入MSCI指數，康希諾生物（6185）納入MSCI中國指數，昨升4.11%，康德萊醫械（1501）和啟明醫療（2500）獲納入小型股指數，分別升6.19%和5.7%。內需股維達國際（3331）和中國飛鶴（6186）獲納入MSCI中國指數，分別上升3.77%和3.05%。

上 / 下一篇新聞

「宅經濟」推升盈利 騰訊ADR飈6% 手遊收入急增逾六成 兩年最勁
「宅經濟」推升盈利 騰訊ADR飈6% 手遊收入急增逾六成 兩年最勁
憂裂口高開 期權商掃輪證對冲
憂裂口高開 期權商掃輪證對冲
投資眾多惹關注 劉熾平：成本低
投資眾多惹關注 劉熾平：成本低
啟德商業地再流標 地政署：要保障公帑收入
啟德商業地再流標 地政署：要保障公帑收入
測量師籲拆細 助增售出機會
測量師籲拆細 助增售出機會
九置：消費券不違法擬延長 金管局指免費換領多可豁免
九置：消費券不違法擬延長 金管局指免費換領多可豁免
中芯首季多賺4倍至5億 勝預期
中芯首季多賺4倍至5億 勝預期
銀娛首季經調整EBITDA挫93%
銀娛首季經調整EBITDA挫93%
巨額商譽減值 德昌電機去年轉蝕38億
巨額商譽減值 德昌電機去年轉蝕38億
標普：港評級下調風險急升 暫維持AA+ 指社會事件重燃成隱患
標普：港評級下調風險急升 暫維持AA+ 指社會事件重燃成隱患
宏利：MPF退休後投資產品初步獲批
宏利：MPF退休後投資產品初步獲批
中外企業鐵礦石交易 錄首宗區塊鏈成交
中外企業鐵礦石交易 錄首宗區塊鏈成交
京東旗下達達擬美上市 集資39億
京東旗下達達擬美上市 集資39億
主持長建股東會 李澤鉅感冒惹關注
主持長建股東會 李澤鉅感冒惹關注
鮑威爾大放悲觀言論 美股早段急挫 稱經濟跌勢史無前例 暫不考慮負利率
鮑威爾大放悲觀言論 美股早段急挫 稱經濟跌勢史無前例 暫不考慮負利率
Chanel擬全球加價 疫情下韓國人趕掃貨
Chanel擬全球加價 疫情下韓國人趕掃貨
美擬增開採稀土產量 打破中國主導地位
美擬增開採稀土產量 打破中國主導地位
張兆聰：騰訊估值高 短線宜吸勿搶
張兆聰：騰訊估值高 短線宜吸勿搶
劉宇亮：行業加速復蘇 4S與車股同看好
劉宇亮：行業加速復蘇 4S與車股同看好
李曉佳：中資全力助私有化 利豐真是「沉船」？
李曉佳：中資全力助私有化 利豐真是「沉船」？
趙海珠：澳元整固 0.627水平值博
趙海珠：澳元整固 0.627水平值博
技術取勝：維他奶上望阻力32元
技術取勝：維他奶上望阻力32元
劉思明：生物科技熱潮 研發平台可吼
劉思明：生物科技熱潮 研發平台可吼
周顯：投行為形象暫不炒人
周顯：投行為形象暫不炒人
湯文亮：投以桃木 報以瓊瑤
湯文亮：投以桃木 報以瓊瑤
Wetland 2期折實均呎1.14萬 返疫前價 與1期相若 2房折實483萬入場
Wetland 2期折實均呎1.14萬 返疫前價 與1期相若 2房折實483萬入場
OMA by the Sea周日首輪開售268伙
OMA by the Sea周日首輪開售268伙
盈翠一周兩誕樓王 3房實呎逼2.1萬
盈翠一周兩誕樓王 3房實呎逼2.1萬
尖沙嘴舖1740萬沽 1年實蝕逾80萬
尖沙嘴舖1740萬沽 1年實蝕逾80萬
嶺南大學副校長莫家豪：三招增供應穩樓價 予青年盼望
嶺南大學副校長莫家豪：三招增供應穩樓價 予青年盼望
大灣區居民評香港「四不」 料與社會運動有關
大灣區居民評香港「四不」 料與社會運動有關