經濟

九置：消費券不違法擬延長 金管局指免費換領多可豁免

【明報專訊】疫情下零售業市道持續低迷，九倉置業（1997）旗下海港城及時代廣場自周一（11日）起推出「Rewarding Everyone」的消費獎賞計劃，派發總值達1.12億元、逾80萬張消費券。由於消費券金額規模逾億元，惹起外界質疑有否違反法例，金管局周一曾稱會跟進事件，昨日更新情况稱，一般如涉及消費滿指定金額後，免費換領一些在指定商店使用的「優惠券」，多屬豁免個案，惟須視乎計劃運作模式和條款而定，正在了解情况。九置方面重申，由於消費券不是儲值工具，不能兌換現金，因此推廣計劃不受金管局規管，並不違法，又稱有意延長推廣期。

明報記者 葉子晴

金管局：是否豁免須視乎運作模式

根據金管局《支付系統及儲值支付工具條例》（下稱《條例》），主要有4個情况下可獲豁免（見表）。金管局昨日表示，雖然某一項計劃是否獲豁免，須視乎計劃的運作模式及條款等而定，不過一般而言，如計劃涉及消費者消費滿指定金額後，免費換領一些在指定商店使用的「優惠券」，當中不涉及「優惠券」持有人支付款項予發行人，多屬《條例》下獲豁免範圍。

金管局又稱，由於每個計劃條款都不相同，正與個別商場理解其情况，以取得所需資料作有關檢視。

九置：消費券非儲值工具

九置旗下兩間商場昨日就再次強調，此次所派發的消費券並非儲值工具，亦不能兌換現金或當貨幣使用，商場已徵詢法律意見，認為推廣計劃並不受金管局規管，亦沒有違反《條例》相關法律規定，正與金管局接觸及清楚解釋。集團又稱，由於市民反應熱烈，正考慮延長推廣計劃，令更多市民受惠。

為鼓勵市民消費，海港城及時代廣場在本月11至17日舉辦「Rewarding Everyone」的全港消費獎賞計劃，在計劃期內，18歲或以上市民以信用卡於全港任何實體零售及餐飲商戶單一消費每滿1000元，可換領100元消費券，若單一消費每1萬元，更可額外換領價值600元的消費券，每人最多可換領4000元的消費券。

消費券有效期至今年6月14日，海港城內約260間及時代廣場約100間商戶、餐廳亦有參與，此次亦是本港首次有大型商場接受非場內消費的獎賞計劃。

上 / 下一篇新聞

「宅經濟」推升盈利 騰訊ADR飈6% 手遊收入急增逾六成 兩年最勁
「宅經濟」推升盈利 騰訊ADR飈6% 手遊收入急增逾六成 兩年最勁
憂裂口高開 期權商掃輪證對冲
憂裂口高開 期權商掃輪證對冲
投資眾多惹關注 劉熾平：成本低
投資眾多惹關注 劉熾平：成本低
啟德商業地再流標 地政署：要保障公帑收入
啟德商業地再流標 地政署：要保障公帑收入
測量師籲拆細 助增售出機會
測量師籲拆細 助增售出機會
美聯邦退休金投委會 暫緩投資中國股票
美聯邦退休金投委會 暫緩投資中國股票
中芯首季多賺4倍至5億 勝預期
中芯首季多賺4倍至5億 勝預期
銀娛首季經調整EBITDA挫93%
銀娛首季經調整EBITDA挫93%
巨額商譽減值 德昌電機去年轉蝕38億
巨額商譽減值 德昌電機去年轉蝕38億
標普：港評級下調風險急升 暫維持AA+ 指社會事件重燃成隱患
標普：港評級下調風險急升 暫維持AA+ 指社會事件重燃成隱患
宏利：MPF退休後投資產品初步獲批
宏利：MPF退休後投資產品初步獲批
中外企業鐵礦石交易 錄首宗區塊鏈成交
中外企業鐵礦石交易 錄首宗區塊鏈成交
京東旗下達達擬美上市 集資39億
京東旗下達達擬美上市 集資39億
主持長建股東會 李澤鉅感冒惹關注
主持長建股東會 李澤鉅感冒惹關注
鮑威爾大放悲觀言論 美股早段急挫 稱經濟跌勢史無前例 暫不考慮負利率
鮑威爾大放悲觀言論 美股早段急挫 稱經濟跌勢史無前例 暫不考慮負利率
Chanel擬全球加價 疫情下韓國人趕掃貨
Chanel擬全球加價 疫情下韓國人趕掃貨
美擬增開採稀土產量 打破中國主導地位
美擬增開採稀土產量 打破中國主導地位
張兆聰：騰訊估值高 短線宜吸勿搶
張兆聰：騰訊估值高 短線宜吸勿搶
劉宇亮：行業加速復蘇 4S與車股同看好
劉宇亮：行業加速復蘇 4S與車股同看好
李曉佳：中資全力助私有化 利豐真是「沉船」？
李曉佳：中資全力助私有化 利豐真是「沉船」？
趙海珠：澳元整固 0.627水平值博
趙海珠：澳元整固 0.627水平值博
技術取勝：維他奶上望阻力32元
技術取勝：維他奶上望阻力32元
劉思明：生物科技熱潮 研發平台可吼
劉思明：生物科技熱潮 研發平台可吼
周顯：投行為形象暫不炒人
周顯：投行為形象暫不炒人
湯文亮：投以桃木 報以瓊瑤
湯文亮：投以桃木 報以瓊瑤
Wetland 2期折實均呎1.14萬 返疫前價 與1期相若 2房折實483萬入場
Wetland 2期折實均呎1.14萬 返疫前價 與1期相若 2房折實483萬入場
OMA by the Sea周日首輪開售268伙
OMA by the Sea周日首輪開售268伙
盈翠一周兩誕樓王 3房實呎逼2.1萬
盈翠一周兩誕樓王 3房實呎逼2.1萬
尖沙嘴舖1740萬沽 1年實蝕逾80萬
尖沙嘴舖1740萬沽 1年實蝕逾80萬
嶺南大學副校長莫家豪：三招增供應穩樓價 予青年盼望
嶺南大學副校長莫家豪：三招增供應穩樓價 予青年盼望
大灣區居民評香港「四不」 料與社會運動有關
大灣區居民評香港「四不」 料與社會運動有關