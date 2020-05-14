九置：消費券不違法擬延長 金管局指免費換領多可豁免

明報記者 葉子晴

金管局：是否豁免須視乎運作模式

根據金管局《支付系統及儲值支付工具條例》（下稱《條例》），主要有4個情况下可獲豁免（見表）。金管局昨日表示，雖然某一項計劃是否獲豁免，須視乎計劃的運作模式及條款等而定，不過一般而言，如計劃涉及消費者消費滿指定金額後，免費換領一些在指定商店使用的「優惠券」，當中不涉及「優惠券」持有人支付款項予發行人，多屬《條例》下獲豁免範圍。

金管局又稱，由於每個計劃條款都不相同，正與個別商場理解其情况，以取得所需資料作有關檢視。

九置：消費券非儲值工具

九置旗下兩間商場昨日就再次強調，此次所派發的消費券並非儲值工具，亦不能兌換現金或當貨幣使用，商場已徵詢法律意見，認為推廣計劃並不受金管局規管，亦沒有違反《條例》相關法律規定，正與金管局接觸及清楚解釋。集團又稱，由於市民反應熱烈，正考慮延長推廣計劃，令更多市民受惠。

為鼓勵市民消費，海港城及時代廣場在本月11至17日舉辦「Rewarding Everyone」的全港消費獎賞計劃，在計劃期內，18歲或以上市民以信用卡於全港任何實體零售及餐飲商戶單一消費每滿1000元，可換領100元消費券，若單一消費每1萬元，更可額外換領價值600元的消費券，每人最多可換領4000元的消費券。

消費券有效期至今年6月14日，海港城內約260間及時代廣場約100間商戶、餐廳亦有參與，此次亦是本港首次有大型商場接受非場內消費的獎賞計劃。