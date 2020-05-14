測量師籲拆細 助增售出機會

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，市場對昨日啟德商業地流標已有一定預期，反映發展商認為新發展區發展風險較大，故出價較保守。值得留意，昨日流標商業地皮附近有2至3幅商業地待售，政府或要考慮透過其他方式，如將地皮拆細，始能成功售出。

市場料發展商預留子彈投靚地

安達臣道首置盤地是政府推出第二個「首置上車盤」項目。據賣地章程，發展商須提供不少於1000伙作為首置項目單位，住宅單位的實用面積須介乎250至500方呎，當中標者完工並取得佔用許可證（俗稱入伙紙）後，政府將隨機選定不少於1000個單位作首置單位，並指明發展商須以市價八折出售首置單位，買家的資格由政府規定。

早在區內已經投得首幅私樓地皮的華懋，其執行董事兼行政總裁蔡宏興昨日出席活動時指集團會研究競投，有關限制條款將反映在地價上。業界估計，地皮最新估值45.74億至65.34億元，預計每方呎樓面地價介乎4200至6000元。至於鴨脷洲海旁道豪宅地，預計物業落成後，高層戶可享深灣遊艇會景致。業界估計，地皮估值12.36億至14.13億元，預計每方呎樓面地價約1.4萬至1.6萬元。