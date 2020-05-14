啟德商業地再流標 地政署：要保障公帑收入

地政總署亦指，政府按既定機制在市場上公開出售賣地計劃內的土地，如沒有任何標價達到政府專業估價師所評估的底價，政府不會出售該土地，而底價會在截標當日訂定，以便把最新的市場情况考慮在內。

市場每呎估值5500至9000元

上述商業地原屬3個地盤，現時採「三合一」形式招標，地盤面積21.3萬方呎，最高可建樓面約116萬方呎。據賣地章程要求，發展商須興建一條建築面積不少於1.1萬方呎的地下購物街，並連接至啟德港鐵站、區內的公營房屋和另一幅商業地；另中標發展商亦須興建兩所安老院舍暨長者日間護理單位等社福設施。綜合業界估計，地皮估值63.82億至104.43億元，每方呎樓面地價約5500至9000元。

年半以來區內商業地三度流標

對上一次官地流標要追溯至去年9月，當時重推曾由高銀金融（0530）於去年6月撻訂的啟德跑道區第4C區4號商業地，當時收到5份標書，該署同樣因入標價未達政府底價而流標收場；另毗鄰第4C區5號商業地，亦於去年1月招標，最終同告流標。換言之，即近一年半來、啟德先後3次錄得商業地流標。發展局長黃偉綸今年2月公布賣地計劃時曾表示，政府將會重新審視啟德跑道區3幅商業地皮用途，包括上述兩幅流標地皮，以及未推出招標的4B區5號地，但他強調商業地與住宅地對運輸要求都有不同，要再考量。

測量師：經濟不穩 商業地影響大

萊坊執行董事林浩文表示，地皮流標確實失望，亦反映政府在計價上與發展商有重大出入，發展商對商業地的計算與住宅地截然不同，出價定必較住宅地更保守，因商業地投資額大及資金回籠期較長，發展商會考慮項目的未來現金流及出租率等因素，因此政府與發展商在計價上存在很大落差。長遠而言，相信發展商對後市仍有信心，是次流標主要是雙方在計價上的差異。

林氏又指，近日疫情緩和，但未來經濟不穩及企業經營困難，旅遊及零售業亦需要長時間復蘇，對這類商業地皮影響較大，預計未來的租金收入將下跌，故影響出價。除非政府調低底價，否則今年不是推出商業地招標的好時機。