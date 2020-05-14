投資眾多惹關注 劉熾平：成本低

劉熾平又稱，公司主要投資在互聯網企業，形容「在疫情下損傷不大」，部分企業更逆市擴大，而且部分投資公司會以聯營公司入帳，「股價上落不太影響（騰訊）損益表，以往很多帳面升值都無反映」。

主攻網企「損傷不大」

今年首季騰訊繼續密密投資插旗各行各業，期內成立財團入股環球音樂一成股權，騰訊出資金額約11.82億歐元（約99.4億港元）。此外，騰訊稱，期內對聯營公司作出額外投資合共約30.32億元，涵蓋軟件、數碼醫療及其他互聯網相關業務。

近期騰訊有份投資的閱文（0772）管理層「大地震」後，有作家不滿公司新合約，劉熾平表示，這是個特殊個案，閱文創業團隊希望可以退下來，故公司派出團隊交接，而早前的合約糾紛風波只是源於市場有誤解，涉事合約是去年推出的，新團隊已承諾會修改，對閱文未來有信心。