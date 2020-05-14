投資眾多惹關注 劉熾平：成本低

【明報專訊】近年騰訊（0700）大舉投資互聯網企業，雖然今年首季環球股市大跌，但未見騰訊投資項目大幅減值，截至3月底，騰訊在上市聯營公司的投資的公允價值約3279.59億元（人民幣，下同），按季只減少2.01%。騰訊昨日公布季績前舉行股東會，有股東關注騰訊投資眾多，集團會否彷如軟銀公司因投資失利，對財務表現產生重大負面影響，總裁劉熾平大派定心丸稱，騰訊投資組合價值巨大，但投資成本則低很多，現時投資總額已升值近2000億元。
劉熾平又稱，公司主要投資在互聯網企業，形容「在疫情下損傷不大」，部分企業更逆市擴大，而且部分投資公司會以聯營公司入帳，「股價上落不太影響（騰訊）損益表，以往很多帳面升值都無反映」。
主攻網企「損傷不大」
今年首季騰訊繼續密密投資插旗各行各業，期內成立財團入股環球音樂一成股權，騰訊出資金額約11.82億歐元（約99.4億港元）。此外，騰訊稱，期內對聯營公司作出額外投資合共約30.32億元，涵蓋軟件、數碼醫療及其他互聯網相關業務。
近期騰訊有份投資的閱文（0772）管理層「大地震」後，有作家不滿公司新合約，劉熾平表示，這是個特殊個案，閱文創業團隊希望可以退下來，故公司派出團隊交接，而早前的合約糾紛風波只是源於市場有誤解，涉事合約是去年推出的，新團隊已承諾會修改，對閱文未來有信心。