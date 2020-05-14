憂裂口高開 期權商掃輪證對冲

牛證重貨區處400至409.8元

法巴上市衍生產品部執行董事黃集恩指出，投資者昨日重手掃入與騰訊相關輪證，尤其散戶，更多追入行使價在440至450元的價外認購證，另因為有上市期權的造市商擔心騰訊公布季度業績後，或出現裂口高開，因此亦見有相關的買盤追入輪證對冲風險，亦因此令用作量度窩輪平貴的引伸波幅被推高。由上周至昨日，他亦見有輪證商增發行使價500元的認購證，甚至480元行使價的熊證，以滿足需求。

他預期，在恒指服務公司宣布是否在指數內引入同股不同權的股份前，仍然會有投資者對包括騰訊在內的科網股相關輪證感興趣。

投資者博到盡撈底 今或再挾倉

瑞萬通博香港上市產品銷售部主管翁世權指出，以他所見不少投資者在騰訊公布季度業績前，昨日仍然趁勢撈底，追入與之相關的牛證及價外認購證，予人感覺「博到盡」，估計今日或再挾倉。此前輪證商已經不斷推出產品應市，但是為管理風險，他們未必會在當前增發更多與騰訊相關的產品。