經濟

「宅經濟」推升盈利 騰訊ADR飈6% 手遊收入急增逾六成 兩年最勁

【明報專訊】戴上「疫情受惠股」光環的騰訊（0700），因疫症下「宅經濟」帶動首季純利按年升6%至288.96億元（人民幣，下同）；按非國際財務報告準則（Non-IFRS）計，盈利按年升29.4%至270.79億元，遠勝市場預期。新冠病毒疫情刺激娛樂服務消費，騰訊首季手遊收入大增64%至347.56億元。惟騰訊亦透露，各地陸續復工下，遊戲用戶使用時數及消費活動大致回復正常，未來廣告行業或面臨多重阻力，雲項目交付有所延遲，或影響第二季度表現。

非國際報告準則純利升29% 遠勝預期

騰訊昨日收市後公布業績，股價績前跌0.3%，收報429.6港元。截至昨晚11時，騰訊美國預託證券（ADR）折合報454港元，較昨日收市價高5.8%，而騰訊大股東、荷蘭掛牌的Prosus升超過5.6%。

騰訊首季收入按年升26.4%至1080.65億元，其中增值服務收入增長27.5%至624.29億元；當中網絡遊戲收入增長31%至372.98億元，社交網絡收入增長23%至251.31億元。

騰訊稱，《和平精英》及《王者榮耀》等內地手遊，以及《PUBG Mobile》及《Clash of Clans》等海外手遊收入貢獻增加，手遊收入按年急增64%至347.56億元，創近8季最大增長（見圖），惟PC遊戲收入則按年跌15%至117.95億元。

騰訊總裁劉熾平透露，手遊版《地下城與勇士》將於今年內在內地推出，而手機版《英雄聯盟》暫未獲版號，故未有推出時間表。

期內網絡廣告按年增長32%至177.13億元，當中社交廣告收入增長47%至145.92億元，主要是由移動廣告聯盟及微信朋友圈的廣告庫存及曝光量增加帶動。媒體廣告收入則下降10%至31.21億元，騰訊指出，綜藝節目拍攝延期及NBA賽事停播等影響，贊助廣告收入按季及按年均錄得跌幅。

騰訊首席戰略官James Mitchell在分析員會議上提到，未來廣告業務面臨逆風，隨着用戶互聯網使用時數回復正常，網上廣告效能將回落；加上廣告客戶開始調整獲客預算，跨國品牌因應疫情而大幅削減全球推廣預算，廣告表現或現波動。

雲項目延遲交付 短期臨挑戰

此外，金融科技及企業服務業務按年增長21.5%至264.75億元。騰訊表示，雲項目交付及新客戶獲取均有所延遲，預期短期內雲行業仍將面臨挑戰。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，騰訊首季表現亮麗，將短暫刺激股價向上，但料次季手遊增速將會回落，原因是內地手遊消費活動回落，抵消海外手遊升勢，但劇集「限古令」似乎鬆綁，有利次季媒體廣告回穩，甚至出現爆發性反彈。

明報記者 李哲毅

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