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匯豐私銀范卓雲：看好科技線上教育醫療板塊

【明報專訊】新冠狀病毒肺炎疫情及油價急跌，可謂令市場始料不及，各種風險資產出現了有史以來最大的單月跌幅。匯豐私人銀行亞洲區首席市場策略師兼董事總經理范卓雲認為，全球經濟將會在較長時間呈「U」形復蘇。這樣的看法是源自於近期經濟增長雖受到嚴重衝擊，但隨着各國決策者推出刺激經濟復蘇的措施，相關的影響基本上是短暫的。現時范卓雲看好科技、線上教育、醫療及生活必需品。對酒店、旅遊行業前景則暫不看好。因為封關及避疫措施仍然會持續一段日子。

范卓雲表示，踏入5月市場憧憬環球經濟重新啟動，股市率先反映疫情受控的正面因素，美股在4月份反彈幅度為33年以來單月最大。雖然不少分析報告指下半年經濟會「V形」復蘇，不過，她對環球股市偏向審慎樂觀，只預期實體經濟及企業盈利有機會呈「U」形反彈，她判斷全球各地政府控制疫情策略差異非常大，雖然亞洲應該會率先走出谷底，但新加坡及日本會出現第二波爆發。

各國經濟復蘇緩慢，而且各國政府對社交距離都設有限制，短期內旅遊限制未必可以一下子全面取消，她預期能源、消費、旅遊、酒店、餐飲及航空等行業的復蘇較漫長。雖然以上周期股份在今次疫情受到正面衝擊，估值變得吸引，但范卓雲認為風險及估值是成正比，暫時看淡該幾類股份。范卓雲預測全球經常增長在2020年會收縮3.3%，明年經濟增長會反彈至5.4%。

2020年中國經濟料增長3%

范卓雲認為，中國經濟正處於迅速復蘇的軌道上，近期的數據正反映極端遏制和集中控制疫情的效果，中國政府已推出了一系列總值達3萬億元人民幣的支持經濟措施，開支佔2019年GDP的2.9％。中國2月份官方失業率數字升至6.2％，為應付失業問題，政策支持無可避免，而減貧仍然是中國2020年的主要政策目標。然而，除了眼前的復蘇之外，需求的衝擊仍將拖累經濟前景。匯豐也預期中國經濟增長在2020年只錄得3%。

踏入5月份不少國家都開始放寬封城封關的措施，但恢復程度較慢，周期股份盈利會較受影響。當面對全球經濟衰退，匯豐投資策略會聚焦優質股及債券上。何謂優質？其中企業需具備健全資產負債表、現金流穩定增長及有可靠的往績，她相信這類企業才能抵禦嚴峻的經濟寒冬。不過，雖然2020年經濟及企業盈利前景較為暗淡，但2021年將會踏入復蘇期，她相信有實力的企業會率先反彈。因為這類公司在復蘇初期已可捕捉擴張的機會。

全球低息環境料維持幾年

雖然，范卓雲對周期股份的前景較為審慎，但對科技、醫療保健、電訊服務及必需品消費品（現金流穩定）較為看好，其中電訊服務在疫情期間，因為大家要在家工作，通訊軟件不可缺少。她相信在疫情後，這些消費習慣也會繼續，而且在疫情前不少企業高層經常出差，在疫情時可以靠視像通話解決到了此問題，她預期5G及雲端技術公司即使在疫情後仍會有更大的發展及增長。從正面角度來看，與SARS時期一樣，健康護理可能是主要受益者。

匯豐資產管理現時給予股票評級為「中性」，惟看好美股、英國、瑞士及亞洲區股票；亞洲區股票中看好中國及韓國股票。另外，她預期全球低息環境會維持幾年時間，其中美國10年期國庫債券會由現時0.712厘水平下降至0.5厘。2021年美國10年期國庫債券孳息只能回升至1厘，故相信不少投資者追逐高收益債券，例如亞洲企業債。投資組合亦增持新興市場美元債及中國美元企業債。同時，中央會推出經濟措施，其中存款利率有機會下調30點子，故資金會流向人民幣債。

龍彩霞 明報記者

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