元朗活化商廈單位 業主損手190萬

原業主2018年以518.1萬元購入，帳面蝕158.1萬元，若計及各項雜費，料實蝕逾190萬元或37%。

業主對後市欠信心 選擇蝕讓沽貨

不過，市場亦有投資者趁淡市加碼入市。土地註冊處資料顯示，中環商廈安蘭街18號19樓，面積2448方呎，上月以7375萬元售出，呎價30127元，買家為嘉倡投資有限公司，註冊董事為已故澳門賭王傅老榕家族後人傅厚民（FU HAU MAN ANDRE）。

傅老榕後人7375萬購中環商廈

資料顯示，傅厚民去年5月曾以8200.8萬元購入同廈、面積相同的18樓樓面，即是次購入價比11個月前平825.8萬元或逾一成；而傅氏購入兩層樓面共涉逾1.55億元。

另市場消息指，上水新豐路67號全幢，原業主早前以1.1億元連租約放售，近日則以5900萬元易手，累減5100萬元或46%；以全幢面積約3300方呎計，呎價約1.79萬元。

上述物業目前由建設銀行租用，月租約19.3萬元，即新買家可享租金回報率3.9厘；原業主2013年以5500萬元購入，持貨約7年，帳面獲利400萬元或7%。