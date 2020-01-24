經濟

香港地產

元朗活化商廈單位 業主損手190萬

【明報專訊】新冠肺炎疫情雖緩和，但個別對後市信心不足的業主，卻選擇蝕讓沽貨。土地註冊處資料顯示，元朗宏業南街、原為工廈但經活化後變身為商廈的虹方，一個中高層10室，在上月中以360萬元易手，以面積391呎計，呎價9207元。

原業主2018年以518.1萬元購入，帳面蝕158.1萬元，若計及各項雜費，料實蝕逾190萬元或37%。

業主對後市欠信心 選擇蝕讓沽貨

不過，市場亦有投資者趁淡市加碼入市。土地註冊處資料顯示，中環商廈安蘭街18號19樓，面積2448方呎，上月以7375萬元售出，呎價30127元，買家為嘉倡投資有限公司，註冊董事為已故澳門賭王傅老榕家族後人傅厚民（FU HAU MAN ANDRE）。

傅老榕後人7375萬購中環商廈

資料顯示，傅厚民去年5月曾以8200.8萬元購入同廈、面積相同的18樓樓面，即是次購入價比11個月前平825.8萬元或逾一成；而傅氏購入兩層樓面共涉逾1.55億元。

另市場消息指，上水新豐路67號全幢，原業主早前以1.1億元連租約放售，近日則以5900萬元易手，累減5100萬元或46%；以全幢面積約3300方呎計，呎價約1.79萬元。

上述物業目前由建設銀行租用，月租約19.3萬元，即新買家可享租金回報率3.9厘；原業主2013年以5500萬元購入，持貨約7年，帳面獲利400萬元或7%。

上 / 下一篇新聞

白宮反對退休金買350億中國股票 指摘中國瞞疫 美證交會被禁在華取證
白宮反對退休金買350億中國股票 指摘中國瞞疫 美證交會被禁在華取證
話你知：2017年調整投資基準 成導火線
話你知：2017年調整投資基準 成導火線
財務造假餘波 瑞幸兩高管離職
財務造假餘波 瑞幸兩高管離職
恒指回吐356點 本地股跌幅顯著
恒指回吐356點 本地股跌幅顯著
內地4月CPI及PPI齊遜預期
內地4月CPI及PPI齊遜預期
港龍CEO：適時公布革新措施
港龍CEO：適時公布革新措施
西隧母公司港通 兩基金爭入局 去年曾提購西隧股權遭拒 Lanyon要求增派息
西隧母公司港通 兩基金爭入局 去年曾提購西隧股權遭拒 Lanyon要求增派息
拒絕收購無披露 業界：做法不違規
拒絕收購無披露 業界：做法不違規
金發局倡加快港離岸人幣市場發展
金發局倡加快港離岸人幣市場發展
開拓藥業首日孖展113億 超購59倍
開拓藥業首日孖展113億 超購59倍
潤燃先舊後新配股集資37億
潤燃先舊後新配股集資37億
朗廷酒店擬不派中期息
朗廷酒店擬不派中期息
利豐通過私有化 本周五最後交易日 小股東楊生：仇就無得報 拿回資金再投資
利豐通過私有化 本周五最後交易日 小股東楊生：仇就無得報 拿回資金再投資
今年主權債務違約 惠譽料史上最高
今年主權債務違約 惠譽料史上最高
涉行賄3名銀行職員 前險商職員遭廉署起訴
涉行賄3名銀行職員 前險商職員遭廉署起訴
債台高築 切薩皮克能源預警破產 美主要頁岩油氣商 曾為標普500成分股
債台高築 切薩皮克能源預警破產 美主要頁岩油氣商 曾為標普500成分股
特朗普促聯儲局 採負利率政策
特朗普促聯儲局 採負利率政策
凱悅酒店重組業務 料裁1300人
凱悅酒店重組業務 料裁1300人
張兆聰：重啟經濟利好 潤燃守配股價可小注
張兆聰：重啟經濟利好 潤燃守配股價可小注
植耀輝：騰訊不宜高追 港交所更值博
植耀輝：騰訊不宜高追 港交所更值博
技術取勝：華潤燃氣40.5元初見支持
技術取勝：華潤燃氣40.5元初見支持
劉思明：強勢股炒風不息 H&H績佳破阻力
劉思明：強勢股炒風不息 H&H績佳破阻力
周顯：着草梗玩完 早認罪早放監
周顯：着草梗玩完 早認罪早放監
湯文亮：海洋公園完成歷史任務
湯文亮：海洋公園完成歷史任務
上月三大辣稅5.6億 有紀錄以來最少 涉買家印花稅成交僅41宗 穿歷史低位
上月三大辣稅5.6億 有紀錄以來最少 涉買家印花稅成交僅41宗 穿歷史低位
利奧坊．曦岸突上樓書 擬日內開價
利奧坊．曦岸突上樓書 擬日內開價
利奧坊第三炮 賣時尚型格風
利奧坊第三炮 賣時尚型格風
荃威特色戶827萬沽 創屋苑新高
荃威特色戶827萬沽 創屋苑新高
主要私宅平均呎租33.3元 月跌2.1%
主要私宅平均呎租33.3元 月跌2.1%
匯豐私銀范卓雲：看好科技線上教育醫療板塊
匯豐私銀范卓雲：看好科技線上教育醫療板塊