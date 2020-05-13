主要私宅平均呎租33.3元 月跌2.1%

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，新冠肺炎疫情全球爆發，環球經濟活動受影響，令租金跌勢擴大，自今年2月起，租金跌幅持續，預計6月起，租金跌幅才開始收窄，展望今年中租金走勢止跌回穩。

至於十大藍籌屋苑，4月份有3個屋苑的實呎租金，止跌回升，分別為藍田匯景花園、沙田第一城及藍田麗港城，按月升幅介乎0.6%至1.5%。

ONE HOMANTIN兩房租1.8萬 兩個月平一成

另何文田新晉豪宅ONE HOMANTIN，新近有兩房單位以1.8萬元租出，較2個月前回落一成；中原地產分區聯席董事司徒嘉惠表示，單位為6座中層E室，實用485方呎，2房望市景，議價後以月租1.8萬元租出，實呎租金37元。

翻查資料，屋苑同類型單位6座中層E室、面積相同，今年3月以月租2萬元租出，即上述最新租賃成交價，較2個前低一成；單位業主2017年1月以約927萬元購入，享租金回報率2.3厘。

映日灣高層開放式戶呎租53元

另外，本月暫錄16宗租務成交的荃灣映日灣，美聯分行營業經理吳洪剛表示，映日灣3座高層C室，屬實用218方呎開放式戶，業主放租一周獲外區租客垂青，以月租1.15萬元承租，呎租53元；業主2019年9月以435.5萬元購入，享租金回報率3.2厘。