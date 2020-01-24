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荃威特色戶827萬沽 創屋苑新高

【明報專訊】近日二手物業成交活躍，高價成交更伸延至二線屋苑；樓齡近40年的荃灣荃威花園，新近有平台特色戶，以屋苑破頂價沽出，成交價為屋苑歷來首次突破「八球」水平。

美聯高級分區營業經理鍾家豪指，荃威花園G座高層01室，實用614方呎2房另連380方呎平台，原業主開價830萬元放盤，微減3萬元後以827萬元沽出，實呎13469元，價格創屋苑新高；原業主2009年6月以285萬元購入，帳面賺542萬元或近2倍。資料顯示屋苑此前未曾錄得逾700萬元成交，對上紀錄為N座中層1室，實用546方呎，2018年10月以680萬元售，意味上述新成交將屋苑最高價紀錄一口氣推高147萬元或22%。

逸濤灣三房2050萬沽 屋苑一年高位

西灣河逸濤灣亦有3房單位以2050萬元易手，成交價為屋苑自去年6月後、近一年以來高位。中原副分區營業經理李嘉儀表示，上述逸濤灣4座高層D室，實用865方呎、屬3房1套連儲物室間隔，成交價2050萬元、實呎23699元，成交價創去年6月反修例風波發生後、屋苑近一年高價；原業主2004年3月以690萬元購入，帳面賺1360萬元或近2倍。

珀御一房售570萬 三年升值17%

另近月開始錄得額印稅SSD鬆綁貨成交的屯門珀御，有1房戶業主持貨滿3年後以570萬元沽出，轉手賺17%。中原資深分區營業經理劉月華指，珀御高層B室，實用354方呎，成交價570萬元、實呎16102元；原業主2017年5月以488.15萬元一手購入，3年帳面獲利81.85萬元或近17%。另疫情緩和下，有地產代理對樓市前景感樂觀。中原太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，在現時樓市暢旺成交量支持下，可確定樓市轉勢，料反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL可於年底挑戰去年190.48的高位，期內升幅8.8%。

美聯住宅部行政總裁布少明表示，市場積累的購買力正釋放，將現「彈弓式」反彈，預計反映5月市况的6月二手住宅註冊有望攀升至4000宗，料次季註冊可錄逾1.1萬宗，並有望創1年新高。

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