經濟

香港地產

利奧坊．曦岸突上樓書 擬日內開價

【明報專訊】新冠肺炎疫情緩和、加上港府稍為放寬限聚令，發展商爭相推盤，恒地（0012）大角嘴利奧坊．曦岸昨突擊上載樓書，最快本周開價，而矚目新盤、新地（0016）旗下天水圍Wetland Seasons Park第2期最快今開價；另外，永泰（0369）青山公路OMA by the Sea累收約750票，超額認購約2.5倍。

最細單位171呎

恒地營業（二）部總經理韓家輝指出，利奧坊．曦岸擬本周內開價，並以貼市價開售，以系內同區樓盤即利奧坊‧曉岸、利奧坊‧凱岸等作參考，預計最快本月底至下月初開售。至於設於中環國金1期的展銷廳及示範單位，料周末對外開放。

利奧坊．曦岸已上載樓書，項目提供488伙，實用171至687方呎，其中1座5樓N室、及2座5樓J室，實用面積同為171方呎，兩單位皆連平台；樓盤預計2021年10月底落成，樓花期約17個月。事實上，近日多個新盤相繼推售，上周開價的青山公路OMA by the Sea繼續收票，據悉上周4晚至昨日累收約750票，較已公布價單的216伙超額2.5倍。

OMA by the Sea收750票 超額2.5倍

全新盤正式推售前，路勁（1098）元朗錦田山水盈亦上載銷售安排，周五發售75伙，當中54伙即72%，以發價單形式開售；另21伙即28%，以招標形式發售，包括8幢洋房。

會德豐（0020）將軍澳日出康城GRAND MARINI昨加推72伙，折實平均實呎16803元，撇除景觀、樓層等因素屬原價加推，並於周六發售101伙。

緹山周六推2號別墅招標

豪宅方面，嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹山，加推2號別墅，於周六（16日）招標兩小時；物業實用5148方呎連1901方呎花園、996方呎天台，就招標文件所見，物業每月管理費38554元，即每實呎約7.49元。

中信泰富旗下馬鞍山峻源昨單日售6伙，吸金逾1.27億元，項目本月暫累售約31個單位。

香港興業（0480）、南豐合作的沙田九肚尚珩，亦以3950萬元售出3座9樓C室，實用1602方呎，實呎24657元。

上 / 下一篇新聞

白宮反對退休金買350億中國股票 指摘中國瞞疫 美證交會被禁在華取證
白宮反對退休金買350億中國股票 指摘中國瞞疫 美證交會被禁在華取證
話你知：2017年調整投資基準 成導火線
話你知：2017年調整投資基準 成導火線
財務造假餘波 瑞幸兩高管離職
財務造假餘波 瑞幸兩高管離職
恒指回吐356點 本地股跌幅顯著
恒指回吐356點 本地股跌幅顯著
內地4月CPI及PPI齊遜預期
內地4月CPI及PPI齊遜預期
港龍CEO：適時公布革新措施
港龍CEO：適時公布革新措施
西隧母公司港通 兩基金爭入局 去年曾提購西隧股權遭拒 Lanyon要求增派息
西隧母公司港通 兩基金爭入局 去年曾提購西隧股權遭拒 Lanyon要求增派息
拒絕收購無披露 業界：做法不違規
拒絕收購無披露 業界：做法不違規
金發局倡加快港離岸人幣市場發展
金發局倡加快港離岸人幣市場發展
開拓藥業首日孖展113億 超購59倍
開拓藥業首日孖展113億 超購59倍
潤燃先舊後新配股集資37億
潤燃先舊後新配股集資37億
朗廷酒店擬不派中期息
朗廷酒店擬不派中期息
利豐通過私有化 本周五最後交易日 小股東楊生：仇就無得報 拿回資金再投資
利豐通過私有化 本周五最後交易日 小股東楊生：仇就無得報 拿回資金再投資
今年主權債務違約 惠譽料史上最高
今年主權債務違約 惠譽料史上最高
涉行賄3名銀行職員 前險商職員遭廉署起訴
涉行賄3名銀行職員 前險商職員遭廉署起訴
債台高築 切薩皮克能源預警破產 美主要頁岩油氣商 曾為標普500成分股
債台高築 切薩皮克能源預警破產 美主要頁岩油氣商 曾為標普500成分股
特朗普促聯儲局 採負利率政策
特朗普促聯儲局 採負利率政策
凱悅酒店重組業務 料裁1300人
凱悅酒店重組業務 料裁1300人
張兆聰：重啟經濟利好 潤燃守配股價可小注
張兆聰：重啟經濟利好 潤燃守配股價可小注
植耀輝：騰訊不宜高追 港交所更值博
植耀輝：騰訊不宜高追 港交所更值博
技術取勝：華潤燃氣40.5元初見支持
技術取勝：華潤燃氣40.5元初見支持
劉思明：強勢股炒風不息 H&H績佳破阻力
劉思明：強勢股炒風不息 H&H績佳破阻力
周顯：着草梗玩完 早認罪早放監
周顯：着草梗玩完 早認罪早放監
湯文亮：海洋公園完成歷史任務
湯文亮：海洋公園完成歷史任務
上月三大辣稅5.6億 有紀錄以來最少 涉買家印花稅成交僅41宗 穿歷史低位
上月三大辣稅5.6億 有紀錄以來最少 涉買家印花稅成交僅41宗 穿歷史低位
利奧坊第三炮 賣時尚型格風
利奧坊第三炮 賣時尚型格風
荃威特色戶827萬沽 創屋苑新高
荃威特色戶827萬沽 創屋苑新高
主要私宅平均呎租33.3元 月跌2.1%
主要私宅平均呎租33.3元 月跌2.1%
元朗活化商廈單位 業主損手190萬
元朗活化商廈單位 業主損手190萬
匯豐私銀范卓雲：看好科技線上教育醫療板塊
匯豐私銀范卓雲：看好科技線上教育醫療板塊