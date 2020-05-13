利奧坊．曦岸突上樓書 擬日內開價

最細單位171呎

恒地營業（二）部總經理韓家輝指出，利奧坊．曦岸擬本周內開價，並以貼市價開售，以系內同區樓盤即利奧坊‧曉岸、利奧坊‧凱岸等作參考，預計最快本月底至下月初開售。至於設於中環國金1期的展銷廳及示範單位，料周末對外開放。

利奧坊．曦岸已上載樓書，項目提供488伙，實用171至687方呎，其中1座5樓N室、及2座5樓J室，實用面積同為171方呎，兩單位皆連平台；樓盤預計2021年10月底落成，樓花期約17個月。事實上，近日多個新盤相繼推售，上周開價的青山公路OMA by the Sea繼續收票，據悉上周4晚至昨日累收約750票，較已公布價單的216伙超額2.5倍。

OMA by the Sea收750票 超額2.5倍

全新盤正式推售前，路勁（1098）元朗錦田山水盈亦上載銷售安排，周五發售75伙，當中54伙即72%，以發價單形式開售；另21伙即28%，以招標形式發售，包括8幢洋房。

會德豐（0020）將軍澳日出康城GRAND MARINI昨加推72伙，折實平均實呎16803元，撇除景觀、樓層等因素屬原價加推，並於周六發售101伙。

緹山周六推2號別墅招標

豪宅方面，嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹山，加推2號別墅，於周六（16日）招標兩小時；物業實用5148方呎連1901方呎花園、996方呎天台，就招標文件所見，物業每月管理費38554元，即每實呎約7.49元。

中信泰富旗下馬鞍山峻源昨單日售6伙，吸金逾1.27億元，項目本月暫累售約31個單位。

香港興業（0480）、南豐合作的沙田九肚尚珩，亦以3950萬元售出3座9樓C室，實用1602方呎，實呎24657元。