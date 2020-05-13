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上月三大辣稅5.6億 有紀錄以來最少 涉買家印花稅成交僅41宗 穿歷史低位

【明報專訊】新冠肺炎疫情肆虐，樓市交投萎縮，連帶港府的地產辣稅收益亦受影響；據稅務局統計，4月涉三大辣稅的物業成交只834宗、涉稅款總收益5.6億元，同為歷史新低。事實上，受「封關」影響，上月涉買家印花稅BSD的買賣只有41宗，業界分析指，雖然樓市近日轉活，辣稅收益料將回升，但涉買家印花稅的交投仍會低企。

明報記者 林尚民

據稅務局統計顯示，4月涉及三大辣稅，即反映境外買家入市的買家印花稅BSD、雙倍印花稅DSD、額外印花稅SSD，合共錄得834宗成交，按月減少213宗或兩成；涉三大辣稅總收益則約5.6億元，按月減少1.2億元或18%。可留意的是，上述兩項數字均為當局自2014年7月起、齊備3項辣稅按月統計以來的新低紀錄，金額方面更屬連跌6個月。

總成交834宗 按月減兩成

三大辣稅中，涉買家印花稅成交宗數連跌6個月，4月只錄41宗，比3月份減少1宗，再穿歷史低位，涉8120萬元辣稅收益，按月卻回升1730萬元或27%。

同時，上月涉額外印花稅成交僅18宗，按月減15宗或45%，稅額跌至不足1000萬元、只有990萬元，按月減650萬元或39%，為2016年2月後超過四年最少。

住宅雙倍印花稅逾2億 歷史新低

另涉雙倍印花稅成交有775宗，按月少197宗或20%；稅款金額涉4.69億元，按月少逾1.3億元或近22%。

值得一提的是，上月涉雙倍印花稅的住宅成交只有105宗，按月減44宗或近三成，涉及2.06億元稅款，按月減16.3%，同為歷史新低。反觀，涉雙倍印花稅的非住宅成交有670宗，雖然按月亦減153宗或18.6%，但仍較2月的608宗為多，稅款則按月跌26%至2.629億元，仍比去年12月至今年2月、每月錄約2.06億元至2.45億元為多。

分析：投資者未入市 6月始明顯反彈

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，4月三大辣稅宗數、稅款金額續跌，主要是受新冠肺炎拖累樓市交投所致，特別是受「封關」影響，內地及海外買家均未能來港買樓，涉買家印花稅成交因而連跌6個月。

陳海潮續指，雖然近日疫情稍受控，加上政府放寬限聚令，樓市開始轉活，但比較明顯的反彈，預料要到6、7月或以後才出現，因目前樓市成交回暖仍屬初期，投資者重新入市的趨勢未見顯著，以買家印花稅為例，即使疫情受控，境外買家短期內仍未會來港置業，但估計宗數跌幅將會收窄。

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