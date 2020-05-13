經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：海洋公園完成歷史任務

【明報專訊】盛智文離開海洋公園之後，接班人的任務應該不是如何令海洋公園再創高峰，而是如何在不知不覺間退場，將整個場地交回給政府，發展更迫切的項目。在香港因為住宅土地供應不足，樓價高企，所以將海洋公園發展成為一個地產項目是順理成章的事。如果問任何香港人，假如他們不是有心與政府作對，十個人之中有八個會贊成將海洋公園變成一個地產項目，對不同意見的人就應該反過來說，如果海洋公園現址是一塊空置土地，究竟政府應該發展成為一個海洋公園，還是地產項目？我相信沒有人會同意發展成一個海洋公園。

即使盛智文揸fit 命運也差不多

盛智文好嘢，在海洋公園取得決定性成功之後便被急流勇退，變相甩鑊畀接班人。老實說，就算海洋公園到今日仍然由盛智文揸fit，命運也是差不多，盛老就會畀人取笑不懂得急流勇退，現在，市民就會懷念盛老揸fit年代，今日海洋公園失敗，反而突顯出盛智文成功的形象，做生意見好即收，不是太多人懂得。

如果海洋公園能夠自負盈虧，勉勉強強經營下去，我相信政府暫時毋須改變現狀，但海洋公園要求106億元才可以繼續經營，雖然政府還價54億元，但其實沒甚意思，這只不過是苟延殘喘，好彩的話可以生存多一年。其實，政府不如藉疫情關了海洋公園，將旅客人流轉移到迪士尼樂園，好過兩個主題公園爭客源，最後演變成雙輸局面。不過，我估計沒有官員夠膽提出這項建議，做官的只是流水行雲，唔會提出毁滅性建議。

海洋公園變地產項目 收益龐大

在商言商，海洋公園已經完成了歷史任務，曾經令不少香港人、內地人有過歡樂，但事情總不能夠永遠懷緬過去，如果繼續讓海洋公園拖拖拉拉，幾年之後的政客就會話，當年特首與問責官員應該當機立斷，將海洋公園變成一個地產項目，不但不用年年畀錢，而且可以從賣地方面得到龐大收益，至於怎樣回答質詢政府的人，辦法很簡單，只要官員面皮夠厚，表示海洋公園現址根本是一個地產項目，海洋公園只不過是過渡性安排，現在海洋公園已經完成歷史任務，應該回復其真正身分—— 一個地產項目，有沒有人會相信，一定有，只要講上一萬幾千次自然會有人相信。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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