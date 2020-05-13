周顯：着草梗玩完 早認罪早放監

某位朋友的財仔，有一位債仔，當然也是欠錢不還啦！但他很有誠心，在大陸疫情最高峰期間，居然去了大陸跑數。債主見他咁有誠意，居然還多借了一些水腳給他，等他放心工作，甚至連財仔的職員，也私人掏荷包，借錢給他。

天道酬勤 債仔獲另眼相看

這證明了，天道酬勤，好人有好報，這是錯不了的真理，就算是在殘酷如野獸森林的金融圈，也是如此。

那天講起有抗爭者因為被拘捕，但又因為沒有政治聯繫，沒有人也沒有錢支援，天天在轉擔保，十分擔心。我說，如果不打算着草，那不如晨早認罪，早坐早放監。數學上，如果坐牢的時間是常數，等待受審的時間就是extra-torture，是不必要的，再說，認罪有減刑，最多可減三分之一。我記得，有個股票佬被商業罪案調查科拉了，第一天便認罪，要求馬上拉他入監，連保釋也不用。到審判時，已經坐了一大截，快放監了。

黑社會從來有句歌謠「恭祝你一受兩三籠，慶賀你審期押後。年年都有靶受，歲歲都有監踎」。由此可以見得，審期押後是詛咒，如果肯定了坐牢，還是快點認罪，連保釋也免了。

[周顯 投資二三事]