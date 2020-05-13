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劉思明：強勢股炒風不息 H&H績佳破阻力

【明報專訊】港股連升兩日有回吐，炒復蘇的股份沽壓較大，但無礙今年火熱的行業或主題股繼續炒風。

恒指昨低開244點後向下，早段跌465點、低見24,136點已喘定，反彈受制24,280點，收報24,245點，跌356點或1.45%；國指跌1.59%。恒生中型、小型股指數跌0.57%、0.18%，中小型股沽壓不大。大市成交970億元，低於60天平均近兩成，交投有些低迷。

據《明報》港股數據庫，升跌比率20比80（升多跌少），跌逾3%佔下跌股份一成多；陽燭對陰燭為23比77，大市普遍下跌，沽盤較為積極但壓力不大。4月底以來，每兩三日有七八成股份上升後有一日跌多升少，包括5月4日、5月7日及5月12日，分別有九成、六成及八成股份下跌，經過昨天跌多後，且看今天能否向好以延續反覆模式。

航空及相關跌近3%表現最差

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，有九成下跌，航空及相關跌近3%表現最差，其次電訊跌2.5%，地產及相關、能源及相關、內房及物管跌逾2%。軟件服務、醫藥保健升約1%，各上升股份不足一半；教育、食物飲品、科技器材近無升跌，各有約四五成股份上升，偏好行業也個別發展。

炒復蘇而走勢呈強勢的行業如基建水泥、本地地產及零售、濠賭昨天都有明顯回吐，不過，今年最火熱的教育股與物業管理、科網、醫療設備、在線醫療醫藥、生物科技，食品飲品等昨天繼續有追捧，營銷嬰兒及成長營養及護理用品的H&H（1112）業務切合主題，可以留意。

H&H供應鏈保持正常運行

H&H剛公布首季營運數據，期內按可比基準收入按年增長13%，當中來自中國的收入增長強勁，按年增近兩成，抵消海外市場收入倒退影響。疫情肆虐，市場對提高免疫力、營養及護理用品需求增加，H&H的供應鏈保持正常運行，加上透過線上及增強一般貿易渠道等經營模式轉變，把握市場機遇。儘管產品及渠道組合變動，匯率波動及物流成本上升，會對毛利率造成負面影響，但以業務的防守力，以及開發新產品及持續擴展渠道提供的動力，前景可以憧憬。

今年來，乳業股中以飛鶴（6186）最強，但有轉弱迹象，跌穿20天線；相比下H&H卻愈戰愈勇，在首季營運數據公布後大漲，升破33至35元密集阻力，曾高見36.5元；短線調整將予低吸機會，後市有機會挑戰年初高位38元，入市設低收33元止蝕。

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[劉思明 數據尋寶]

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