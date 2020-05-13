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張兆聰：重啟經濟利好 潤燃守配股價可小注

【明報專訊】恒指昨跌356點，收報24,245點，成交金額970億元。《環球時報》指中國或考慮將貿易協議作廢，加上中國對四家澳洲屠宰場下達進口禁令，均影響市場氣氛。但全球股市表現不差，僅港股沽壓較大，台股則因升至高位而回吐1.2％，就算澳洲股市也跑贏港股。美股期貨於亞洲時段則先跌後穩。大市偏弱，但強勢股再度走高是一個利好信號。華潤燃氣（1193）配股後跌6.7％，險守配股價，可小注博反彈。

中國今年一直沒有履行首階段貿易協議的承諾，市場都擔心協議會否出現破裂。根據美國數據，3月份出口至中國的商品金額按年減少23.5％至78.7億美元，中國海關總署數據顯示，4月來自美國進口金額為91.9億美元，按月減少7％，今年首4個月累計為367億美元，按年減少5.9％。根據貿易協議，中國須在2017年進口額的基礎上，在四大類至少增加2000億美元的美國商品和服務進口額；但受到疫情影響，中國經濟大幅放緩，需求不振，別說要達到協議目標，就連維持2019年水平也甚為艱難。

政府呼籲減租 地產收租股普遍跌逾2％

特朗普堅持要履行協議，中國則以「打手」《環時》來擺出兩敗俱傷姿態，雙方都不似是動真格。始終疫情仍然肆虐，大家都面對經濟停頓、超高失業率問題，此時重啟貿易戰，更大可能是出現大蕭條、同歸於盡，而不是兩敗俱傷。收市後，中國外交部稱，中美都表示應努力推動第一階段貿易協議取得積極效果，也有報道中國正全力增購美國農產品，估計是要讓特朗普能向農民交代，大家各讓一步。

港股下跌，港資股跌幅甚大，地產收租股普遍跌逾2％。行政長官林鄭月娥期望剛成立的「香港再出發大聯盟」，協助及呼籲業主減租。理論上，發展商、地主可以不理會官方呼籲，但以今天的香港，這會否意味得罪政府甚至中央？從另一角度看，減租與商戶共渡時艱是好事，但由政府來施壓，是否意味自由市場經濟已不再？也難怪本地地產股的折讓水平，與內房股其實已相當接近。

工業復產 燃氣需求最差時刻或成過去

潤燃先舊後新配售9000萬股，每股配售價40.81元，較收市價折讓7.1%。昨日一度失守配股價，最終險守。市場認為配股原因有兩個，分別是提升公眾持股量至26.28％，以符合港交所要求的最少25%公眾持股量的規定，另一是為收購寧波及太原城市天然氣分銷項目提前融資。

受到疫情影響，工商業用氣需求大減，燃氣股會受到衝擊。但中國已重啟經濟，工業基本上已恢復生產，下一步會是重啟服務業，燃氣需求最差時刻已成過去。長遠來看，中國會繼續加大天然氣佔一次性能源的比重，即使毛利率或存在變數，但不會改變收入盈利趨升的勢頭。過去多次出現一些負面消息、股價下跌，現在回看都是短暫的，沒多久便再展升浪。此前中國燃氣（0384）遭長情股東韓國的SK集團悉數配售持股，初時險守配股價，之後整固數日後大幅拉升，較最低位抽升達30％。這個先例也會利好潤燃短線走勢。

[張兆聰 還看今朝]

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