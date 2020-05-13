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經濟
2020年5月13日星期三
技術取勝
投資策略
白宮反對退休金買350億中國股票 指摘中國瞞疫 美證交會被禁在華取證
話你知：2017年調整投資基準 成導火線
財務造假餘波 瑞幸兩高管離職
恒指回吐356點 本地股跌幅顯著
內地4月CPI及PPI齊遜預期
港龍CEO：適時公布革新措施
西隧母公司港通 兩基金爭入局 去年曾提購西隧股權遭拒 Lanyon要求增派息
拒絕收購無披露 業界：做法不違規
金發局倡加快港離岸人幣市場發展
開拓藥業首日孖展113億 超購59倍
潤燃先舊後新配股集資37億
朗廷酒店擬不派中期息
利豐通過私有化 本周五最後交易日 小股東楊生：仇就無得報 拿回資金再投資
今年主權債務違約 惠譽料史上最高
涉行賄3名銀行職員 前險商職員遭廉署起訴
債台高築 切薩皮克能源預警破產 美主要頁岩油氣商 曾為標普500成分股
特朗普促聯儲局 採負利率政策
凱悅酒店重組業務 料裁1300人
張兆聰：重啟經濟利好 潤燃守配股價可小注
植耀輝：騰訊不宜高追 港交所更值博
技術取勝：華潤燃氣40.5元初見支持
劉思明：強勢股炒風不息 H&H績佳破阻力
周顯：着草梗玩完 早認罪早放監
湯文亮：海洋公園完成歷史任務
上月三大辣稅5.6億 有紀錄以來最少 涉買家印花稅成交僅41宗 穿歷史低位
利奧坊．曦岸突上樓書 擬日內開價
利奧坊第三炮 賣時尚型格風
荃威特色戶827萬沽 創屋苑新高
主要私宅平均呎租33.3元 月跌2.1%
元朗活化商廈單位 業主損手190萬
匯豐私銀范卓雲：看好科技線上教育醫療板塊
技術取勝：華潤燃氣40.5元初見支持
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【明報專訊】蒙牛乳業向上阻力重重（圖）
眾安在線31元阻力較大（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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