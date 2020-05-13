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植耀輝 焦點股

投資策略

植耀輝：騰訊不宜高追 港交所更值博

【明報專訊】過去周末不少記者朋友打電話問我一個問題「美股其實升乜」？除了憧憬當地經濟活動重啟及流動性充裕外，亦想不到其他更合理的原因。不過，筆者倒沒忘記德國股神科斯托蘭尼一句名言「入市需要幻想，沽貨需要理性現實」。投資者現時炒作歐美等地有望逐步恢復經濟活動，憧憬最壞時間過去。不過，面對當前疫情，誰也說不準會否出現第二波爆發，而新興市場如印度、巴西及俄羅斯等疫情依然嚴峻。更重要問題在於，在疫情與經濟之間，究竟哪一項較重要？

「入市需要幻想 沽貨需要理性」

美國總統特朗普顯然選擇後者。為爭取連任，他不惜豪賭一鋪，以盡快恢復經濟為大前提，無視當地疫情擴散。然而在白宮職員也接連中招下，提早復工的代價可能就是更多人受感染兼送命，到時疫情失控加上百業蕭條，特朗普焉有不敗之理？可以預期特朗普為分散注意力，肯定會有更多「小動作」，當中便包括中美貿易衝突。所以，雖則美股近日走勢頗強，但若見勢色不對，便要面對現實狠心沽貨。

至於今日焦點肯定是股王騰訊（0700）。股價近期相當強勢，其一是對季績的憧憬，其次是有傳京東將於本月下旬在港作第二上市，以及第三，受納指大型科網股走勢理想所帶動。不過股價急升至此，現時估值亦已變得不太吸引，雖說遊戲收入增長仍強勁，但網絡廣告收入似乎面對相當多不確定，所以即使是筆者愛股，亦不敢建議大家追貨！反而筆者覺得港交所（0388）依然值博，原因留待下周再作詳解。

（筆者並未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]

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