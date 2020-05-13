凱悅酒店重組業務 料裁1300人

凱悅向本報表示，目前無法評論將面臨解僱的香港員工數目，這次裁員涉及凱悅的全球公司職能，沒有一家酒店將直接受到裁員影響，被解僱的員工將獲遣散費及與服務年資相對應的福利。凱悅酒店集團截至去年底聘有5.5萬員工。截至4月底，凱悅酒店旗下35%的酒店暫停運營，仍然營業的酒店入住率平均約15%。

波音行政總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）預計，直至9月的航空業客運量也不會恢復至原本的四分之一，到今年底亦可能僅恢復至五成，因此航空公司須作出調整 。他甚至預期，9月可能會有美國的主要航空公司倒閉，但他沒有透露哪家。

波音CEO：9月或有大型航企倒閉

歐洲最大廉航瑞安航空（Ryanair）則計劃7月起恢復四成航班，預料每日會營運約1000航班，具體復飛安排將取決於歐盟內部的航班限制何時被取消。該航空公司目前每日只有約30航班。

為配合歐盟的防疫措施，7月至8月前往歐盟的旅客，需提供在當地停留時間的詳細信息、住宿地址及聯繫方法，助歐盟各國政府監察旅客是否遵守隔離規定。

（綜合報道）

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