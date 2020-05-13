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特朗普促聯儲局 採負利率政策

【明報專訊】雖然聯儲局官員表示，不傾向實施負利率，但美國總統特朗普再次敦促聯儲局採取負利率政策，認為其他國家正享受負利率的好處，美國也應接受此「禮物」。紐約聯儲昨起通過二級市場企業信貸工具（SMCCF），購買那些投資於企業債券的ETF，當中以投資級別債券為主，少數為高息債券。貝萊德將協助紐約聯儲管理相關購買計劃。英倫銀行副行長Ben Broadbent則表示，英國仍可能擴大寬鬆，目前其利率低至0.1厘。

Uber提購 GrubHub早段升25%

彭博引述知情人士稱，召車平台優步（Uber）向外賣配送公司Grubhub提出收購要約，刺激GrubHub股價早段升25%，而優步股價早段升逾7%。消息稱，兩家公司正就一項交易進行談判，並可能最快在本月達成協議，但未透露優步的開價。總部位於芝加哥的Grubhub，估值約45億美元，而優步市值約為550億美元。

優步的外賣送貨業務Uber Eats正迅速發展，且是優步上季財報的亮點，因為疫情期間其核心召車業務受挫。

PNC金融沽清貝萊德持股

此外，全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）的最大股東PNC金融服務集團出售全部22%的貝萊德股份，有關股份市值為170億美元。PNC最初於1995年對貝萊德投資2.4億美元。路透社稱，由於監管法規的原因，PNC對貝萊德的投資已慢慢成為負擔。瑞信的分析師稱，出售股份將使貝萊德與PNC的監管區分。

（綜合報道）

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