債台高築 切薩皮克能源預警破產 美主要頁岩油氣商 曾為標普500成分股

疫情期間美國大量經濟活動暫停，令需求減少。撇除價格波動較大的能源及食物價格，美國核心消費者物價指數（CPI）繼3月按月跌0.1%後，在4月按月再跌0.4%，是1957年有紀錄以來最大按月跌幅。由於汽油價格下滑，整體CPI在3月按月跌0.4%後，在4月按月再跌0.8%，後者是2008年12月金融海嘯以來最大跌幅。上月整體CPI按年僅升0.3%，較3月的1.5%升幅顯著下滑。美股早段變化不大。不過由於油組領袖沙特阿拉伯承諾額外減產，油價昨日向上。6月紐約期油升逾5 %，升穿每桶25美元。7月布蘭特期油在每桶30美元以上徘徊。

美4月CPI跌0.4% 1957年來最大跌幅

疫情期間，美國人在超市大量掃貨。上月家庭食品價格按月升2.6％，是1974年以來最大升幅。不過除必需品外，消費需求大減。服裝、汽車保險、機票、酒店住宿價格在上月均創歷來最大按月跌幅。不過美國勞工部表示，受疫情影響，店內的數據收集已於3月中暫停。上月的數據收集還受到「部分類型的場所暫時關閉，或有限營運的影響」，導致很多貨品的價格暫時無法獲得或估算。

分析料今年140家美油氣商破產

頁岩油氣商切薩皮克能源表示，對其未開發油氣儲量價值的評估可能下降，從而降低了其以這些資產進行抵押借貸的能力。由於85億美元的資產減值，歸屬於股東的凈虧損由4400萬美元擴大至83億美元。該公司已聘請顧問，研究破產在內的各種選擇，並對繼續經營的能力表示懷疑。

切薩皮克能源早前亦曾透露，就申請破產融資展開談判，希望爭取一筆貸款在法庭審理期間維持營運。該公司的文件顯示，約有2.5億美元的優先債券將於今年到期。不過該公司仍將向高層預付2500萬美元的獎金。

切薩皮克能源於1989年創立，曾是美國主要的頁岩油氣企業。它近年變賣大量資產，以減少大量租賃土地進行鑽探所累積的債務。不過一年多前，它又以40億美元購入了得州石油商WildHorse，增加了財政負擔。以美國基準油價每桶約20美元計算，分析公司Rystad Energy預計，今年將有約140家美國油氣公司申請破產保護。

沙特阿美首季利潤倒退兩成半

此外，沙特國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）公布，第一季利潤按年倒退兩成半至167億美元，主要由於油價暴跌、煉化業務邊際利率下跌，以及庫存重估的損失。沙特阿美將在第一季派息187.5億美元，符合其去年12月上市時的承諾。該公司預計，今年的資本支出介乎250億至300億美元，低於去年的328億美元。

知情人士透露，隨着石油化工企業沙特基礎工業公司（Sabic）股價大跌，沙特阿美正尋求重組這筆收購交易。

沙特阿美去年3月同意以每股約123沙特里亞爾（約254港元）的價格收購Sabic的七成股權。但在Sabic連續公布季度虧損後，其股價最近跌至75沙特里亞爾（約155港元）。

（綜合報道）

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