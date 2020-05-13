經濟

今年主權債務違約 惠譽料史上最高

【明報專訊】惠譽發表報告，表示相信今年主權債務的違約數字，將創歷年的新高。今年首4個月，已有阿根廷、厄瓜多爾和黎巴嫩的主權債務出現違約，追平2017年創下的主權國家違約3次的紀錄。新冠肺炎疫情令全球經濟受創，油價崩盤更將風險進一步擴大。

惠譽認為，依賴商品出口、旅遊業或外匯收入的國家，其主權債務所面臨的風險最大。另外，擁有大量外部融資需求、外幣債務、熱錢流入且低儲備緩衝，或高債務、政策信譽差的信用基礎薄弱國家，亦會面臨風險。從過去的違約個案觀察，出現主權債務違約前，當地通常出現經濟大幅下滑、赤字預算擴大，以及政府債務急劇地上升。

依賴出口旅遊國家風險最大

今年首4個月內，惠譽已調低了25個地區的主權評級，創紀錄新高，其中有4個更跌至CCC級以下，即顯示有明顯違約風險。現時除阿根廷、厄瓜多爾和黎巴嫩以外，加蓬，莫桑比克，剛果共和國、蘇里南和贊比亞的評級被列為CCC級以下。此外，今年首4個月，惠譽下調評級展望至負面的淨額為28次，相對2019年只為4次，亦為歷年的新高。

今年首4月降25地區主權評級 破紀錄

惠譽表示，過去主權債券甚少違約，自1990年代中期起，有14個國家出現23次違約，不過在2016年開始有明顯上升。而評級降至CCC級的國家，很少可以避過違約，過去只出現5次，統計顯示，評級降至CCC級後，平均只需7個月便會出現違約。

相關字詞﹕主權債 債務違約 惠譽 債券 油價 新冠肺炎

上 / 下一篇新聞

白宮反對退休金買350億中國股票 指摘中國瞞疫 美證交會被禁在華取證
白宮反對退休金買350億中國股票 指摘中國瞞疫 美證交會被禁在華取證
話你知：2017年調整投資基準 成導火線
話你知：2017年調整投資基準 成導火線
財務造假餘波 瑞幸兩高管離職
財務造假餘波 瑞幸兩高管離職
恒指回吐356點 本地股跌幅顯著
恒指回吐356點 本地股跌幅顯著
內地4月CPI及PPI齊遜預期
內地4月CPI及PPI齊遜預期
港龍CEO：適時公布革新措施
港龍CEO：適時公布革新措施
西隧母公司港通 兩基金爭入局 去年曾提購西隧股權遭拒 Lanyon要求增派息
西隧母公司港通 兩基金爭入局 去年曾提購西隧股權遭拒 Lanyon要求增派息
拒絕收購無披露 業界：做法不違規
拒絕收購無披露 業界：做法不違規
金發局倡加快港離岸人幣市場發展
金發局倡加快港離岸人幣市場發展
開拓藥業首日孖展113億 超購59倍
開拓藥業首日孖展113億 超購59倍
潤燃先舊後新配股集資37億
潤燃先舊後新配股集資37億
朗廷酒店擬不派中期息
朗廷酒店擬不派中期息
利豐通過私有化 本周五最後交易日 小股東楊生：仇就無得報 拿回資金再投資
利豐通過私有化 本周五最後交易日 小股東楊生：仇就無得報 拿回資金再投資
涉行賄3名銀行職員 前險商職員遭廉署起訴
涉行賄3名銀行職員 前險商職員遭廉署起訴
債台高築 切薩皮克能源預警破產 美主要頁岩油氣商 曾為標普500成分股
債台高築 切薩皮克能源預警破產 美主要頁岩油氣商 曾為標普500成分股
特朗普促聯儲局 採負利率政策
特朗普促聯儲局 採負利率政策
凱悅酒店重組業務 料裁1300人
凱悅酒店重組業務 料裁1300人
張兆聰：重啟經濟利好 潤燃守配股價可小注
張兆聰：重啟經濟利好 潤燃守配股價可小注
植耀輝：騰訊不宜高追 港交所更值博
植耀輝：騰訊不宜高追 港交所更值博
技術取勝：華潤燃氣40.5元初見支持
技術取勝：華潤燃氣40.5元初見支持
劉思明：強勢股炒風不息 H&H績佳破阻力
劉思明：強勢股炒風不息 H&H績佳破阻力
周顯：着草梗玩完 早認罪早放監
周顯：着草梗玩完 早認罪早放監
湯文亮：海洋公園完成歷史任務
湯文亮：海洋公園完成歷史任務
上月三大辣稅5.6億 有紀錄以來最少 涉買家印花稅成交僅41宗 穿歷史低位
上月三大辣稅5.6億 有紀錄以來最少 涉買家印花稅成交僅41宗 穿歷史低位
利奧坊．曦岸突上樓書 擬日內開價
利奧坊．曦岸突上樓書 擬日內開價
利奧坊第三炮 賣時尚型格風
利奧坊第三炮 賣時尚型格風
荃威特色戶827萬沽 創屋苑新高
荃威特色戶827萬沽 創屋苑新高
主要私宅平均呎租33.3元 月跌2.1%
主要私宅平均呎租33.3元 月跌2.1%
元朗活化商廈單位 業主損手190萬
元朗活化商廈單位 業主損手190萬
匯豐私銀范卓雲：看好科技線上教育醫療板塊
匯豐私銀范卓雲：看好科技線上教育醫療板塊