今年主權債務違約 惠譽料史上最高

惠譽認為，依賴商品出口、旅遊業或外匯收入的國家，其主權債務所面臨的風險最大。另外，擁有大量外部融資需求、外幣債務、熱錢流入且低儲備緩衝，或高債務、政策信譽差的信用基礎薄弱國家，亦會面臨風險。從過去的違約個案觀察，出現主權債務違約前，當地通常出現經濟大幅下滑、赤字預算擴大，以及政府債務急劇地上升。

依賴出口旅遊國家風險最大

今年首4個月內，惠譽已調低了25個地區的主權評級，創紀錄新高，其中有4個更跌至CCC級以下，即顯示有明顯違約風險。現時除阿根廷、厄瓜多爾和黎巴嫩以外，加蓬，莫桑比克，剛果共和國、蘇里南和贊比亞的評級被列為CCC級以下。此外，今年首4個月，惠譽下調評級展望至負面的淨額為28次，相對2019年只為4次，亦為歷年的新高。

今年首4月降25地區主權評級 破紀錄

惠譽表示，過去主權債券甚少違約，自1990年代中期起，有14個國家出現23次違約，不過在2016年開始有明顯上升。而評級降至CCC級的國家，很少可以避過違約，過去只出現5次，統計顯示，評級降至CCC級後，平均只需7個月便會出現違約。