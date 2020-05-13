經濟

利豐通過私有化 本周五最後交易日 小股東楊生：仇就無得報 拿回資金再投資

【明報專訊】昔日藍籌利豐（0494）昨日召開法院會議及股東特別大會表決私有化方案，終以大比數通過，最後交易日為5月15日（周五），其後將停牌至5月27日收市後撤銷股份上市地位。昨日出席股東會小股東對私有化意見不一，有指作價不合理料蝕300萬至400萬元，亦有股東坦言「仇就無得報」，只想通過私有化後取回資金再投資。

明報記者 蕭嘉聰

法院會議共有252名股東親自或透過委任代表出席並於會上投票，當中201人贊成；51人反對，但以股數計，結果則壓倒性地以97.15%通過私有化議案（見圖）。據本地傳媒報道，利豐主席馮國綸在股東會上表示，即使股東願意與集團同舟共濟，但不知他們是否「搭緊沉船」。

他又表示，集團曾風光一時，40多年來行業未曾面臨如此困局，先是數碼化衝擊傳統採購業務，然後是中美貿易戰徵收高昂關稅，今年再遇上新冠肺炎，疫情蔓延至集團的主要市場，許多訂單遭到取消。

對於股東買入利豐最終蝕錢，馮國綸稱感到「唔好意思」，認為股東購買其他公司股票，回報或較利豐更佳。集團行政總裁馮裕鈞亦向股東致歉，指利豐轉型面對不少困難，所需資金龐大，不論私有化成敗均會繼續努力經營公司。

高層向股東致歉 「轉型需龐大資金」

支持利豐私有化的小股東楊先生稱「仇就無得報」，散戶可做的事不多，大家應接受私有化，否則是「玩死自己」，就算私有化作價太低亦沒有辦法，只希望取回資金再作投資，好過股價「沉係幾毫子」，透露自己持有利豐股票多年，買入價較私有化作價「拉番勻都差唔多」，至於是否獲利「時間已經蝕咗」。

滬港專業人士聯會會長、利豐前高層趙麗娟相信，管理層經過多次研究才提出私有化，「要作出呢個（私有化）決定都痛」，持股雖有虧損，但經濟有起有跌，投資虧損在所難免。

至於反對私有化的股東陳先生表示，已持有利豐股票十年，曾在50多元購入股份，一拆二時亦有買入，直言股票有升有跌在所難免，但在市况最低迷時私有化「好叻」，令小股東「焗住」1.25元賣出股票，預計至少蝕300萬至400萬元。

何太指出，於2012年高價買入數萬股利豐，打算用作收息，當時看好其物流及服裝業務，相信集團故不太理會股份，現時股價大跌仍希望與利豐共渡時艱，但私有化作價「好似唔係好抵」，對股東一點利益也沒有，不太贊成私有化計劃。

相關字詞﹕馮裕鈞 馮國綸 利豐 私有化 新冠肺炎 中美貿易戰

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