朗廷酒店擬不派中期息

預告或配股供股集資

集團表示，截至今年3月底止的首季，由於爆發新冠病毒繼續嚴重影響旗下酒店業務營運，扣除全球市場推廣費用前的信託集團酒店合計經營毛利按年大跌約110%，首季合計浮動租金收入亦按年大幅下跌。

朗廷預期在新冠病毒肆虐期間限制了旅遊及社交聚會下，酒店業務營運將會繼續受到嚴重影響。

集團將繼續每年獲得固定租金收入2.25億元，但此收入將被融資及營運成本所抵消，但因此預期將不會派發截至6月底的中期息予股份合訂單位持有人。

將與銀行商貸款緩解方案

根據去年11月29日的信貸協議，有關本金總額不超過75億元的定期及循環貸款，信託集團必須履行特定財務契約，包括但不限於維持信託集團酒店物業的最低利息覆蓋率和最高貸款與估值比率。

根據貸款協議規定，在未符合財務契約的情况下，信託集團必須採取補救措施，包括但不限於向擔保代理存入額外現金以恢復最低利息覆蓋率或預付部分的未償還貸款以恢復酒店物業的最高貸款與估值比率。

朗廷表示，基於信託及公司今年首季的未經審核管理資料，在與貸款人商討後，預計將在2020年度第三季啓動上述緩解機制，並將聘請財務顧問以協助董事會評估信託集團的融資方案，包括但不限於配售股份合訂單位或供股份合訂單位，以符合貸款協議下的要求及新營商環境。