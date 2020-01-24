開拓藥業首日孖展113億 超購59倍

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，為開拓預留250億元至300億元孖展額度，銀碼與早前其他生科股相若，並未因同期新股沛嘉醫療錄巨額凍資而減少。他解釋，沛嘉將於周四（5月14日）公布認購結果，當日亦為開拓藥業第三日招股，即孖展認購的最後一日，因此料沛嘉的資金解凍後仍可「博一博」轉抽開拓。信誠證券聯席董事張智威則認為，市場或因昨日大市走低信心不足，加上開拓基投中未有明星私募基金參與，亦可能令部分散戶卻步。

Ritamix暗盤飈升六成

今日將有兩隻小型新股掛牌，分別為馬來西亞飼料分銷商Ritamix（1936）及伊登軟件（1147），分別獲公開發售超購4.3倍及115倍。昨日兩股暗盤表現兩極，於耀才暗盤，伊登收報0.223元，較招股價0.25元跌10.8%，每手1萬股，每手帳面蝕270元。Ritamix則飈升六成，收報1.6元，招股價為1元。每手2000股，每手帳面賺1200元。