經濟

開拓藥業首日孖展113億 超購59倍

【明報專訊】生科股接力上市，開拓藥業（9936）昨首日招股，本報統計6家券商孖展，共計借出113.08億元，相當於公開發售超購59倍。其中本地券商輝立借出64億元，耀才借出31億元，信誠借出5億元，致富借出3.1億元，時富借出5000萬元，內地券商富途則借出9.48億元。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，為開拓預留250億元至300億元孖展額度，銀碼與早前其他生科股相若，並未因同期新股沛嘉醫療錄巨額凍資而減少。他解釋，沛嘉將於周四（5月14日）公布認購結果，當日亦為開拓藥業第三日招股，即孖展認購的最後一日，因此料沛嘉的資金解凍後仍可「博一博」轉抽開拓。信誠證券聯席董事張智威則認為，市場或因昨日大市走低信心不足，加上開拓基投中未有明星私募基金參與，亦可能令部分散戶卻步。

Ritamix暗盤飈升六成

今日將有兩隻小型新股掛牌，分別為馬來西亞飼料分銷商Ritamix（1936）及伊登軟件（1147），分別獲公開發售超購4.3倍及115倍。昨日兩股暗盤表現兩極，於耀才暗盤，伊登收報0.223元，較招股價0.25元跌10.8%，每手1萬股，每手帳面蝕270元。Ritamix則飈升六成，收報1.6元，招股價為1元。每手2000股，每手帳面賺1200元。

上 / 下一篇新聞

白宮反對退休金買350億中國股票 指摘中國瞞疫 美證交會被禁在華取證
白宮反對退休金買350億中國股票 指摘中國瞞疫 美證交會被禁在華取證
話你知：2017年調整投資基準 成導火線
話你知：2017年調整投資基準 成導火線
財務造假餘波 瑞幸兩高管離職
財務造假餘波 瑞幸兩高管離職
恒指回吐356點 本地股跌幅顯著
恒指回吐356點 本地股跌幅顯著
內地4月CPI及PPI齊遜預期
內地4月CPI及PPI齊遜預期
港龍CEO：適時公布革新措施
港龍CEO：適時公布革新措施
西隧母公司港通 兩基金爭入局 去年曾提購西隧股權遭拒 Lanyon要求增派息
西隧母公司港通 兩基金爭入局 去年曾提購西隧股權遭拒 Lanyon要求增派息
拒絕收購無披露 業界：做法不違規
拒絕收購無披露 業界：做法不違規
金發局倡加快港離岸人幣市場發展
金發局倡加快港離岸人幣市場發展
潤燃先舊後新配股集資37億
潤燃先舊後新配股集資37億
朗廷酒店擬不派中期息
朗廷酒店擬不派中期息
利豐通過私有化 本周五最後交易日 小股東楊生：仇就無得報 拿回資金再投資
利豐通過私有化 本周五最後交易日 小股東楊生：仇就無得報 拿回資金再投資
今年主權債務違約 惠譽料史上最高
今年主權債務違約 惠譽料史上最高
涉行賄3名銀行職員 前險商職員遭廉署起訴
涉行賄3名銀行職員 前險商職員遭廉署起訴
債台高築 切薩皮克能源預警破產 美主要頁岩油氣商 曾為標普500成分股
債台高築 切薩皮克能源預警破產 美主要頁岩油氣商 曾為標普500成分股
特朗普促聯儲局 採負利率政策
特朗普促聯儲局 採負利率政策
凱悅酒店重組業務 料裁1300人
凱悅酒店重組業務 料裁1300人
張兆聰：重啟經濟利好 潤燃守配股價可小注
張兆聰：重啟經濟利好 潤燃守配股價可小注
植耀輝：騰訊不宜高追 港交所更值博
植耀輝：騰訊不宜高追 港交所更值博
技術取勝：華潤燃氣40.5元初見支持
技術取勝：華潤燃氣40.5元初見支持
劉思明：強勢股炒風不息 H&H績佳破阻力
劉思明：強勢股炒風不息 H&H績佳破阻力
周顯：着草梗玩完 早認罪早放監
周顯：着草梗玩完 早認罪早放監
湯文亮：海洋公園完成歷史任務
湯文亮：海洋公園完成歷史任務
上月三大辣稅5.6億 有紀錄以來最少 涉買家印花稅成交僅41宗 穿歷史低位
上月三大辣稅5.6億 有紀錄以來最少 涉買家印花稅成交僅41宗 穿歷史低位
利奧坊．曦岸突上樓書 擬日內開價
利奧坊．曦岸突上樓書 擬日內開價
利奧坊第三炮 賣時尚型格風
利奧坊第三炮 賣時尚型格風
荃威特色戶827萬沽 創屋苑新高
荃威特色戶827萬沽 創屋苑新高
主要私宅平均呎租33.3元 月跌2.1%
主要私宅平均呎租33.3元 月跌2.1%
元朗活化商廈單位 業主損手190萬
元朗活化商廈單位 業主損手190萬
匯豐私銀范卓雲：看好科技線上教育醫療板塊
匯豐私銀范卓雲：看好科技線上教育醫療板塊