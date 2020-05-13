金發局倡加快港離岸人幣市場發展

發展與內地在岸市場差異產品

此外，針對本港債券市場主要託管機構「債務工具中央結算系統（CMU）」﹐報告指出CMU主要功能集中於債券清算、託算服務，只有銀行會員才能進行回購融資，派息、海外債券稅務處理自動化程度，也比國際託管機構的功能有所不足。金發局建議，CMU可參與國際託管機構，申請有限制銀行牌照，向客戶提供有抵押融資，方便券款結算交收。

除金融基建外，報告亦指出，在未來條件成熟時，債券通南向交易有望適時開通，為人民幣資本走出去提供便利管道。內地機遇小組成員巴曙松認為，開通交易所南向債券通的挑戰不大，中證監已表示，促進交易所債券市場互聯互通是下一步重要工作，意味已列入工作日程。至於新股通，他指因為內地新股上市逐步由審查制向註冊制改革，兩地在制度上的挑戰正開始消除。

巴曙松：港可獲巨大業務機會

巴曙松認為，現在其實是繼2008年金融海嘯以後，人民幣資產國際化另一個重要窗口，因為環球主要央行減息挽救經濟，而人民幣資產利率仍在正常區間，經濟亦開始復工復產，或觸發全球資產重新配置，吸引更多國際資本流入。他指出，香港可在人民幣成為國際貨幣的過程中，獲得巨大的業務機會，香港現在需要超前部署，才能保持樞紐地位。