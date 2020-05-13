經濟

拒絕收購無披露 業界：做法不違規

【明報專訊】澳洲基金Lanyon Asset Management及Black Crane今次聯手派員爭奪港通（0032）董事席位，本報翻查資料，發現原來Lanyon早於去年6月，已曾向港通提出要約收購只餘不足四年專營權的西隧五成股權，但港通卻在未有披露下拒絕收購，做法似有爭議之處。有企業融資界人士則指出，上市公司不時會收到收購要約，若然拒絕，便不致構成需予披露的股價敏感消息。

Lanyon網站披露 惟隱去作價

根據Lanyon向港通發出信件，基金曾於去年6月5日向港通提出要約收購西隧五成股權，指此舉有利港通股東套現，Lanyon在其網站有上載該信件，惟隱去作價。Lanyon 指港通於同月11日已拒絕要約，至6月21日以簡短電郵回覆指事件已經結束。港通期間從未公布該項要約，同時大股東張松橋在去年5至6月開始，大舉增持港通股份，持股由約6%，至年底已增至逾22%。

翻查資料顯示，西隧的專營權將於2023年到期，其向立法會交通事務委員會提交文件，估計2021、2022及2023年，每年總收入分別為22.61億元、24億元及25.51億元。港通2019年度年報顯示，西隧佔帳面資產值為7.15億元，相當於總資產81.46億元的8.78%，貢獻盈利則達6.19億元，佔整體盈利66.31%。

不過，有企業融資界人士認為港通做法不違規，稱上市公司不時收到要約提出收購手上資產，但是很多時遭遇上市公司拒絕，按現行要求基本不用披露。若硬性連平時拒絕的要約也要公布，他反問：「難道日日均要披露？」。

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