經濟

西隧母公司港通 兩基金爭入局 去年曾提購西隧股權遭拒 Lanyon要求增派息

【明報專訊】「重慶李嘉誠」張松橋旗下、擁有西區海底隧道五成股權的港通控股（0032），下周一股東周年大會將爆發董事席位爭奪戰。兩家合共持股逾2.5%的外資基金昨日發信，要求由兩家基金創辦人加入董事會，取代兩名依例重選退任的董事。基金批評，港通的投資組合表現不濟，建議沽清所有投資派發予股東，每股年派息要由目前每年約0.3元，至少提高至逾2元才「收貨」。

明報記者 陳偉燊

今次提出派員爭取入局的兩家基金，包括澳洲基金Lanyon Asset Management及Black Crane，其中Lanyon在5年前開始買入港通，該基金去年6月曾向港通提出收購西隧股權被拒（見另文）。Lanyon昨日於公開信中批評，港通的投資組合表現不濟，側重投資恒大集團（3333）等公司，又炮轟公司在2012年以1.19億元購入的遊艇對股東沒有好處，因此應該結清該等投資，返還股東；並指控張松橋在過去6個月，透過「一連串有組織交易（through a series of coordinated （artificial） trades）」，於港通持股由6%增至逾22%，佔期間的成交量達87%。本報曾經致電港通董事總經理楊顯中查詢，但是職員稱楊氏正在開會，截稿前仍未回覆。

要求每股派息逾2元才「收貨」

Black Crane及Lanyon目前分別在港通持股股354.2萬及579.6萬股，佔股1.56%及0.95%，兩家基金於5月8日去信港通，要求在董事總經理楊顯中，以及兩名獨立非執行董事梁宇銘及陸宇經任期屆滿重選時，委派兩家基金的創辦人Peter Kennan及David Prescott參與出選，並表明不收費及無固定任期。

Peter Kennan接受本報記者查詢時稱，他們是近期開始買入港通股份。他說：「今次計劃入局，原因是發現港通的投資組合不濟，年回報率只有1%，比恒生指數的回報率遠低，股份現價比內在價值25元低，與其讓公司管理不善，倒不如結清手上投資組合，用作派息每股已可達15元。」

批投資組合回報率只有1% 遠低恒指

David Prescott則表示，港通是其在港唯一上市投資，惜過去近5年來與港通管理層溝通未獲正面回應，大感失望」。他更對本報指，港通董事既然收取薪酬6700萬元，投資組合卻管理不善，比恒指的回報率8%低，因此冀免費入局結清組合全數向股東「回水」每股15元之外，還可每年派息逾2元。

不過，他強調，今次要求入局，與去年中發動收購西隧是兩回事，現時Lanyon無意再提出收購西隧，還認為應該保留駕駛學院及道路收費業務。若然今次入局不成，他謂會繼續一如過往決意設法爭取更佳股東利益。

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