內地4月CPI及PPI齊遜預期

4月通脹低於預期，主因食品價格升幅收窄，按年升14.8%，較3月回落3.5個百分點。按月計通脹更進一步放緩，尤其是豬肉價格在供應持續增加下按月下降7.6%。然而，非食品類價格按月亦出現普遍回落，除醫療保健價格上升0.2%外，交通和通訊、居住、文化娛樂、衣著、生活用品價格均有輕微下降，與疫情影響相關需求有一定關係。

另因原油價格大跌，大宗商品價格回落，反映上游通脹的PPI跌幅較3月有所擴大，主要行業當中與石油相關行業的產品價格降幅擴大。其中，石油和天然氣開採業價格按年跌51.4%，按月跌35.7%；石油、煤炭及其他燃料加工業價格按年下降19.8%，按月下降9%。

分析：CPI下半年降至3%機會大

交行金融研究中心高級研究員劉學智稱，現時終端需求仍偏弱，未來食品價格隨着豬肉價格升幅逐漸收窄而進一步回落，CPI在下半年降至3%以內的可能性很大；PPI的超預期跌幅，一方面有原油等大宗商品價格下降的因素，但也反映出工業領域仍然面對需求減弱的壓力，如果終端需求沒有完全恢復，PPI可能還會進一步下跌，能否企穩就要視乎內地穩增長措施的成效。