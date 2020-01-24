經濟

內地4月CPI及PPI齊遜預期

【明報專訊】國家統計局昨公布，4月份居民消費價格指數（CPI）按年上升3.3%，較3月回落1個百分點，亦低於市場預期的3.7%，為去年9月以來新低。工業生產者出廠價格指數（PPI）按年下降3.1%，遜於3月的1.5%跌幅和預期的2.6%跌幅，更是2016年4月以來最低。

4月通脹低於預期，主因食品價格升幅收窄，按年升14.8%，較3月回落3.5個百分點。按月計通脹更進一步放緩，尤其是豬肉價格在供應持續增加下按月下降7.6%。然而，非食品類價格按月亦出現普遍回落，除醫療保健價格上升0.2%外，交通和通訊、居住、文化娛樂、衣著、生活用品價格均有輕微下降，與疫情影響相關需求有一定關係。

另因原油價格大跌，大宗商品價格回落，反映上游通脹的PPI跌幅較3月有所擴大，主要行業當中與石油相關行業的產品價格降幅擴大。其中，石油和天然氣開採業價格按年跌51.4%，按月跌35.7%；石油、煤炭及其他燃料加工業價格按年下降19.8%，按月下降9%。

分析：CPI下半年降至3%機會大

交行金融研究中心高級研究員劉學智稱，現時終端需求仍偏弱，未來食品價格隨着豬肉價格升幅逐漸收窄而進一步回落，CPI在下半年降至3%以內的可能性很大；PPI的超預期跌幅，一方面有原油等大宗商品價格下降的因素，但也反映出工業領域仍然面對需求減弱的壓力，如果終端需求沒有完全恢復，PPI可能還會進一步下跌，能否企穩就要視乎內地穩增長措施的成效。

相關字詞﹕消費需求 豬肉價格 新冠肺炎 統計局

上 / 下一篇新聞

白宮反對退休金買350億中國股票 指摘中國瞞疫 美證交會被禁在華取證
白宮反對退休金買350億中國股票 指摘中國瞞疫 美證交會被禁在華取證
話你知：2017年調整投資基準 成導火線
話你知：2017年調整投資基準 成導火線
財務造假餘波 瑞幸兩高管離職
財務造假餘波 瑞幸兩高管離職
恒指回吐356點 本地股跌幅顯著
恒指回吐356點 本地股跌幅顯著
港龍CEO：適時公布革新措施
港龍CEO：適時公布革新措施
西隧母公司港通 兩基金爭入局 去年曾提購西隧股權遭拒 Lanyon要求增派息
西隧母公司港通 兩基金爭入局 去年曾提購西隧股權遭拒 Lanyon要求增派息
拒絕收購無披露 業界：做法不違規
拒絕收購無披露 業界：做法不違規
金發局倡加快港離岸人幣市場發展
金發局倡加快港離岸人幣市場發展
開拓藥業首日孖展113億 超購59倍
開拓藥業首日孖展113億 超購59倍
潤燃先舊後新配股集資37億
潤燃先舊後新配股集資37億
朗廷酒店擬不派中期息
朗廷酒店擬不派中期息
利豐通過私有化 本周五最後交易日 小股東楊生：仇就無得報 拿回資金再投資
利豐通過私有化 本周五最後交易日 小股東楊生：仇就無得報 拿回資金再投資
今年主權債務違約 惠譽料史上最高
今年主權債務違約 惠譽料史上最高
涉行賄3名銀行職員 前險商職員遭廉署起訴
涉行賄3名銀行職員 前險商職員遭廉署起訴
債台高築 切薩皮克能源預警破產 美主要頁岩油氣商 曾為標普500成分股
債台高築 切薩皮克能源預警破產 美主要頁岩油氣商 曾為標普500成分股
特朗普促聯儲局 採負利率政策
特朗普促聯儲局 採負利率政策
凱悅酒店重組業務 料裁1300人
凱悅酒店重組業務 料裁1300人
張兆聰：重啟經濟利好 潤燃守配股價可小注
張兆聰：重啟經濟利好 潤燃守配股價可小注
植耀輝：騰訊不宜高追 港交所更值博
植耀輝：騰訊不宜高追 港交所更值博
技術取勝：華潤燃氣40.5元初見支持
技術取勝：華潤燃氣40.5元初見支持
劉思明：強勢股炒風不息 H&H績佳破阻力
劉思明：強勢股炒風不息 H&H績佳破阻力
周顯：着草梗玩完 早認罪早放監
周顯：着草梗玩完 早認罪早放監
湯文亮：海洋公園完成歷史任務
湯文亮：海洋公園完成歷史任務
上月三大辣稅5.6億 有紀錄以來最少 涉買家印花稅成交僅41宗 穿歷史低位
上月三大辣稅5.6億 有紀錄以來最少 涉買家印花稅成交僅41宗 穿歷史低位
利奧坊．曦岸突上樓書 擬日內開價
利奧坊．曦岸突上樓書 擬日內開價
利奧坊第三炮 賣時尚型格風
利奧坊第三炮 賣時尚型格風
荃威特色戶827萬沽 創屋苑新高
荃威特色戶827萬沽 創屋苑新高
主要私宅平均呎租33.3元 月跌2.1%
主要私宅平均呎租33.3元 月跌2.1%
元朗活化商廈單位 業主損手190萬
元朗活化商廈單位 業主損手190萬
匯豐私銀范卓雲：看好科技線上教育醫療板塊
匯豐私銀范卓雲：看好科技線上教育醫療板塊