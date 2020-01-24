經濟

恒指回吐356點 本地股跌幅顯著

【明報專訊】恒指仍受制於24,800點的短期頂部，雖然本周一大升371點，似有突破之勢，但昨日恒指又再回落，跌356點，收報24,245點。昨晚美股開市靠穩，美國總統特朗普指美國要實行負利率。截至昨晚11時45點，恒指夜期報24,324點，高水78點。

特朗普：美國實行負利率

昨日本地股受壓，恒指昨跌356點，報24,245點；國指跌158點，報9832點，主板成交跌至970億元。本地地產股、收租股表現疲弱（見表），其中太古A（0019）跌4.6%，為表現最差藍籌；長實（1113）跌3.3%；新地（0016）、九倉置業（1997）、領展（0823）、信和置業（0083）、恒隆地產（0101）等均逾跌2%。

科技股跑贏大市 阿里健康飈7.8%

相反科技股繼續跑贏大市，騰訊控股（0700）僅微跌0.9%至431元，阿里巴巴（9988）、美團（3690）及小米（1810）逆市升，平安好醫生（1833）及阿里健康（0241）更分別升5.9%及7.8%。

自新冠肺炎疫情於1月20日大爆發以來，初期MSCI中國指數跌幅較大，但自2月起已跑贏MSCI香港指數（見圖），後者至今已由1月底累跌16.83%。

譚朗蔚：港地產股短期難展升浪

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，中美貿易戰的不確定因素對港股的影響很大，而本地社會事件亦是其中因素。他料市况仍然波動，短期難以突破23,500點至24,700點之區間，又指本地地產股的調整已反映其負面因素，但不少辨公室及商場尚未恢復，短期難展升浪。耀才證券研究部總監植耀輝亦認為，本地股深受疫情影響，預期季績表現未如理想，在沒有利好因素下，前景不樂觀。

相關字詞﹕太古 科技股 中美貿易戰 MSCI香港指數 騰訊 季績 地產股 本地股 恒指

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