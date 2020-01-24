白宮反對退休金買350億中國股票 指摘中國瞞疫 美證交會被禁在華取證

明報記者 馬迪帆、陳子凌

美國聯邦政府的該退休基金TSP（Thrift Savings Plan）原本計劃在今年6月起，更改旗下I Fund所追蹤的指數至MSCI全球指數（美國除外），預計有約45億美元（約351億港元）資金因此投資於中國公司(詳見另文)。

涉國安人權造假疑慮

據美國霍士新聞及彭博社報道，美國國家安全顧問奧布萊恩及經濟顧問庫德洛代表白宮致函勞工部，指中國隱瞞新冠肺炎疫情，美國政府的退休金不應投資在中國公司。况且，因應疫情，中國與全球各國的關係將變得不明朗，在此時投資中國公司並非審慎之舉。

另外，信中又提到在美國上市的中國公司，曾多次出現財務造假，但根據中國法律，中國當局可阻止美國監管機構監察中國上市公司在香港及內地核數師的工作，亦無法直接在中國境內調查及取證，以致難以審核中國公司的財務數據。

信中又提到國家安全問題，認為投資中國公司有國安風險及人權憂慮，例如投資計劃內的部分公司涉及向中國軍隊提供服務，或協助中國打壓人權。白宮認為退休金有其他替代投資可用。

美國勞工部長Eugene Scalia收到白宮的信件後，隨即致函美國聯邦退休儲蓄投資委員會（FRTIB），表達白宮的憂慮，以及要求該委員會在本周三前回覆，是否要更改投資計劃，變為不投資中國公司。

投資中國股票的決定引起美國政界強烈反彈，自去年8月起已有人推動反對。早前中概股瑞幸咖啡自曝財務造假，亦重新惹起美國對中資股的關注。事件更引發美國證交會（SEC）及上市公司會計監督委員會（PCAOB）發聲明指，無法取得中國公司審計底稿。

會計界：或影響中資赴美上市

德勤全國上市業務組聯席主管合伙人歐振興認為，雖然PCAOB無法進入中國自行調查，但可通過申請協助的方式由中國進行助查，不能算完全無法審查，但兩方需更多溝通。歐振興認為，對於正計劃上市的中國公司，美國態度會令其再度考量風險，間接影響其上市目的地的選擇。

鄧聲興：短期仍「有賺便賺」

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興估計，特朗普為尋求連任，會繼續以中國公司作為籌碼，試圖打中美關係牌。他認為，美國不信任中國民企已有歷史，但短期仍是「有賺便賺」，例如上周金山雲赴美掛牌，首日已升四成。