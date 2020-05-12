元朗不足半月破百宗 較上月同期增逾倍

YOHO Midtown 4房1600萬破頂

至於同區指標屋苑YOHO Midtown本月至今亦有6宗成交，新近有4房單位以1600萬元易手，成交價為屋苑今年新高。單位為YOHO Midtown 6座中高層E室，實用面積1026方呎，屬4房1套連儲物室間隔，新近以1600萬元易手，實呎15,595元。原業主2013年3月960萬元購入，持貨7年，帳面獲利640萬元或67%。

康怡不足半月16宗超上月全月

此外，十大屋苑之一的鰂魚涌康怡花園本月至今亦已錄得16宗成交，平均實呎約1.77萬元，成交量更超越上月全月14宗。中原分行首席分區經理楊文傑表示，康怡花園最新一宗成交位於N座中層1室，實用面積490方呎，2房間隔，以市價900萬元沽出，實呎18,367元。原業主2004年3月268萬元購入，持貨16年，帳賺632萬元或近2.4倍。

另外，南昌站上蓋匯璽新錄得一宗額印鬆綁成交。美聯分行營業經理黃永財表示，匯璽2B座中層E室，實用面積350方呎，1房間隔、設開放式廚房，以861萬元易手，實呎24,600元。原業主2017年4月以731萬元一手買入單位，持貨滿3年，額印稅SSD鬆綁後即沽貨，帳賺130萬元或18%。屋苑5月暫錄約8宗成交，平均實呎2.42萬元。