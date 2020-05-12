周顯：一夫多妻 難富過三代

他把兩家公司都解釋了一遍，問我究竟應挑哪一家？我說，這問題好比有人給我兩名美女，隨便挑一個，我第一個問題會問：是不是可以兩個都挑先？

現在這兩隻殼，都需要救亡，他們找到你，當然是認為你有能力拯救它們，既然你有能力，為什麼不能兩者皆要呢？這首先幫到對方，其次又可以賺兩份主席袍金，如果搞掂隻殼，還有股票贏𠻹！

開枝散葉太多 「身家分到薄晒」

這位E君是名門子弟，富二代，老竇是非常顯赫的華僑，不過有幾個老婆，十幾個仔女，分身家分到薄晒。以前的人常說，富不過三代，講了很多理由，例如說產權不清，又例如說政治會侵蝕經濟；其實，照我說，真正的最大影響力，還是因為一夫多妻，一個人生十幾個仔女，仔女又各自生十幾個，去到第四代已經成千個人，根本不可能繼續有錢下去。

反之，西方的一夫一妻制，就比較容易把家財保存，至少財富不會分散。

廣告一則﹕我的新書《食腦通識》已經出版了，主題是講我的創作經驗和創作理論。我問出版人，這個名字究竟有沒有銷路㗎？他說，問過發行商，給了他們幾個名字，挑了這個出來。發行商是前線，相信前線人員，準沒錯的！

[周顯 投資二三事]