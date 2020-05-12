劉思明：港股續炒復蘇 港澳概念股受捧

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率70比30，升逾3%佔上升股份一成半；陽燭對陰燭為50比50，大市普遍上升，買盤較強，但沒有取得太大優勢，有一半股份低於開市價呈陰燭收市。大市近5個交易日有4日有七成或以上股份上升，上升規模較為全面，格局偏好。

領漲的騰訊（0700），在周三公布首季業績前，股價先行突破，升穿420元，並直逼440、450元阻力；騰訊的突破無疑有利恒指向上走出區間，但強勢能否持續，仍有待業績後揭盅。除了騰訊強勢向上之外，其他強勢股尚未見配合，市場焦點落後行業，因此不宜太過樂觀。

本報數據庫追蹤的30個行業，只有一成多偏軟下跌，公路鐵路跌0.37%表現最差，沒有明顯沽壓。上升行業中，教育升2.65%表現最強，緊隨博彩及消閒升2.23%，另原材料、工業、能源及相關、航空及相關升1.50%至1.85%不等，周期行業做好，炒復蘇為主。

本地地產濠賭股表現強勁

上月底提到希望教育（1765）繼續攀升，中教（0839）、科培（1890）再創新高，反映宇華（6169）遭大股東減持，未有打擊氣氛。教育之外，物業管理股的炒風同樣旺盛，多隻物管股昨再創新高，惟碧桂園服務（6098）、雅生活（3319）倒跌收市。交投活躍的教育股及物管股（是指昨天成交超過4000萬元的股份），前者平均今年累升逾四成，後者平均累升逾七成，累積升幅之大，即使稍作調整，幅度也不小，宜小注及分段吸納。

恒指昨衝高但未能高收4月高位（收市價計）24,643點，但上周提到，不少股份上周（踏入5月）已率先升破4月高位，昨天不少本地地產股如長實（1113）、恒隆地產（0101）、信置（0083）接力，濠賭股昨表現強勁，反映資金看好港澳的疫情受控。

新濠短線有機會上試16.5元

據報粵港澳三地正進行磋商，期望月內可以達成同步放寬限制安排；澳門行政長官早前表明在適當時候請求中央政府恢復內地赴澳旅遊簽註審批、增加自由行城市數目等，此將有助澳門經濟復蘇。濠賭股中銀娛（0027）走勢最強，上望57元將可收復今年失地；新濠（0200）相對落後，短線有機會上試16.5元，短線以低收14元止蝕。

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