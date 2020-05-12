張兆聰：騰訊演獨腳戲 短期風險增

筆者原本期望騰訊破位能刺激投資者信心，令恒指以至更多股份向上突破。但騰訊昨日尾市抽升，就只是股王自己的獨腳戲，除了按其在股指的比重推升大市，其他股份完全沒有跟隨。強勢股表現不怎麼樣，金山雲上周五美股首日上市抽升40％，金軟（3888）先升後倒跌，醫藥、醫療設備及物管股偏弱，汽車及內房表現較佳，尤其是後者仍然大落後而升幅較大，融創（1918）升3.4％。

強股跟不上 弱股領軍令人憂

市場一直都沿兩條主線前進，分別是與疫情關係不大甚或受惠的強勢股，另一是炒經濟重啟的復蘇概念股。有時強弱齊升，有時板塊輪動，指數則困在區間，屬於交易型市况而非趨勢性。除了騰訊外，昨日市况由弱勢股領軍，以往多是一日遊的事。若今次情况持續，對後市要有較大戒心。

疫情未全受控 似過度炒復蘇

事實上，市場對於復蘇開始有點期望過高。以濠賭股反彈力度最強的銀娛（0027）為例，昨日高位55.85元，與疫前的52周高位63元相差僅10%，但直至這一刻還未看到旅客回來，即使遲早會復蘇，但博彩收入是否可完全回到疫情前也是未知數，至少不是100％肯定的事。完全沒有旅客、仍在虧損中的今天也升至這個水平，炒復蘇的樂觀情緒似乎也略為過度。

市場設局是流動性太多，在資金洪流下大家不能不參與炒復蘇遊戲。但復蘇前提是疫情結束，但內地吉林舒蘭市、湖北武漢市先後再爆發新冠肺炎，後者在同一屋苑兩日內6人確診，官員被指封控管理不力而被炒（此舉會否埋下地方官員隱瞞的種子？）此外，韓國首爾梨泰院出現酒吧感染群組，確診人數增至75人，首爾市政府已鎖定逾5500名到過涉事酒吧的人士。當市場憧憬重啟經濟，但已解除或放寬隔離限制的兩國都先後再現疫情，雖然並非大規模，但會否令重啟經濟的時間推遲？在這變數下，市場仍沉醉在炒復蘇，這是一個不容忽視風險。

流動性已過量 內地難再寬鬆

另外，從4月份金融數據來看，人行的寬鬆已見效果，短期未必會出台更多措施。中央的要求很簡單，就是貸款多、利率降。4月份新增貸款達1.7萬億元人民幣，首4月累計達8.8萬億元人民幣，按年激增近30％，是2016年全力救市以來最高速增長。貸款增長推高社融，M2也加速至11.1％，就算假設中國經濟能「保六」，M2也超過GDP增速達5.1個百分點，但實際上應該差距更大。這個幅度是多年未見的，也反映在股市和樓價強橫之上。無論企業還是居民的信貸需求都已回復正常，LPR又不斷下降，寬鬆措施目的已達；M2則拋離經濟增長非常多，流動性已有過量之嫌。即使短期政策不會有變，但更加寬鬆的可能性會降低。

[張兆聰 還看今朝]