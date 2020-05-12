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經濟
2020年5月12日星期二
技術取勝
投資策略
疫情削需求 共享工作間劈租逾半 營運商鬥減 流動工作枱月租不足2300元
部分場地轉型做音樂會直播
氪空間WeWork紛撻租棄租
OMA by the Sea加推108伙 最快周末開售
袁偉豪張寶兒6568萬 聯名購傲瀧特色戶
高銀70億元「蝕讓」啟德住宅地 呎價1.2萬 估值兩年跌逾兩成
測量師：成交價反映發展期縮1至2年
內地4月新增貸款1.7萬億超預期
4月汽車銷售跌幅收窄
中電無減派息 每股季息0.63元
中銀航租疫情下累購66架飛機
騰訊績前突破 升逾4％成交增 北水連續4日累沽50億
長和系：獲發電郵股東始可出席AGM
阿里美團季檢料無緣染藍
日清首季香港銷售升15％
兩原油寶投資者律師團 終止代理案件
康宏黃雪輝否認一早部署炒涉事員工
開拓藥業今起招股 入場費萬元 格力佔逾四成集資額
WeWork陷困境停繳租金 相關商業抵押債券價格急瀉
華府向英特爾等招手 洽美建廠
亞馬遜有意接盤 AMC漲逾八成
陳茂峰：銅芯抗疫口罩 成惹火尤物
張兆聰：騰訊演獨腳戲 短期風險增
金曹：京東第二上市 港股5月料有驚無險
薛偉傑：超時多收0.5元 內地快遞櫃龍頭遭抵制
技術取勝：日清食品宜守6.15元
劉思明：港股續炒復蘇 港澳概念股受捧
周顯：一夫多妻 難富過三代
湯文亮：新樓貨尾樓價或有水分
元朗不足半月破百宗 較上月同期增逾倍
技術取勝：日清食品宜守6.15元
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【明報專訊】海天短線或上試16.5元（圖）
高鑫零售11.3元關鍵（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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