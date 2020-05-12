薛偉傑：超時多收0.5元 內地快遞櫃龍頭遭抵制

只為網購買家免費存貨12小時

事緣豐巢科技早前宣布，由4月30日開始，該公司快遞儲物櫃只會為網購買家免費保管貨物12小時；若超時才取件，將徵收0.5元，之後每多12小時，再加收0.5元，如此類推，以3元封頂，但假日期間不計費。本來一元半塊早已不能買到什麼，但豐巢科技甫宣布向網購買家收費，即犯眾怒。

住了2萬餘人的杭州經濟適用房小區「東新園」業主委員會在5月6日率先宣布，指豐巢超時收費損害了業主利益，由5月7日7時起，對小區內所有豐巢快遞櫃暫時斷電停用。上海中環花苑小區亦在5月8日宣布，即日暫停使用小區內兩部豐巢快遞櫃。之後，多個省市都傳出有小區停用豐巢快遞櫃。

突然收費 多個省市小區擬停用

據悉，當初豐巢科技客戶經理接觸各小區業主委員會，希望在小區內放置快遞櫃時，一律以不向網購者收費作招徠。因此，業主委員會一般視之為有利住戶的設施，只收取極低租金。中環花苑就每部快遞櫃收取每日租金只是十幾元，還包電費。但如今合約未完，豐巢科技突然要向網購者收費，業主委員會認為，該公司違反當初口頭承諾，現時是挾高市佔率對業主「關門打狗」，於是寧願停用其快遞櫃。

據悉，內地速遞員一般採用底薪加分成的方式來計算薪酬，但底薪不高，大城市可能只是約3000元，每派一件貨物可獲1元，要靠派件多才能每月賺到7000至8000元。速遞公司亦對每名速遞員設下了每日最低派件量，若派不到那個數目，就會向他們罰錢；再加上內地沒有送上樓速遞費比較高的文化，所以網購買家其實未必會主動選擇在快遞櫃收件，很多時反而是速遞員想盡量派多些貨物，而在電話中要求買家在快遞櫃收件。

至於快遞櫃公司其實一直都有向放入貨品的速遞員收費，視乎每格大小，每次收取0.35元、0.4元或0.45元不等。因此，住戶認為，豐巢向速遞員收費足以抵消快遞櫃租金和電費有餘，現時兩面收費，是住戶不滿的另一原因。

若從營收來分析，豐巢科技在遭受抵制之後，仍然堅持要向網購者收費，有其不得已的苦衷。因為豐巢科技去年營收達16.14億元，但虧蝕7.81億元，規模效應仍然未能收支平衡。由2015年6月成立至2018年底，已經累積虧蝕超過10億元。

豐巢科技3年半累蝕逾10億

不過，豐巢科技的表達方式及時機，都有商榷餘地。首先，應該等現有合約結束才提出收費，否則當初就是欺騙業主委員會。其次，提出12小時這個時限是很不智的，要在翌日早上騰空儲存格，只需說網購者在翌日早上9時前取出貨品就可免收保管費，這樣便順耳得多。第三，豐巢科技在4月底宣布超時保管要收費之後，在5月5日又宣布併購同業中郵智遞；併購和加價，一向都不應該在相近時間出現。若要併購同業，通常都需要承諾至少一段時間內不加價，這算是市場上的慣例。

整體來說，豐巢科技當初的商業模式是設計失敗的，以為向速遞員收費，加上快遞櫃機身廣告和視頻廣告收入，以及刺激取件的網購者作二次購買就能盈利，但實際上，大部分收入都是來自向速遞員收費，其他收入都十分有限，這是典型的過度信奉「羊毛出在豬身」。業內人士認為，內地快遞櫃行業要健康發展，最好是像香港和外國般向速遞公司收費，而不是向速遞員收費，不然，就是索性將整家快遞櫃公司直接出售給大型速遞公司。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]